Γεωργιάδης: Κοινωνική πολιτική η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης πεπραγμένων του Συμβουλίου για το 2025, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η σημερινή προσπάθεια στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθούν οι χαμηλές συντάξεις. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η επάρκεια διασφαλίζεται με πρώτο, δεύτερο, τρίτο και ενδεχομένως τέταρτο πυλώνα.

«Η μεγάλη μας αδυναμία είναι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας», είπε, τονίζοντας τη σημασία των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων ώστε να διευρυνθούν τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία και η ιδιωτική ασφάλιση.

Πρώτο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρού θεσμικού εποπτικού πλαισίου, λόγω των προβλημάτων του παρελθόντος και των σκανδάλων στη διαχείριση ταμείων προνοίας και συνταξιοδοτικών ταμείων. Πρόσθεσε ότι επί χρόνια είναι δύσκολο να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν κενά στις νομοθεσίες. Αντί να ενθαρρύνεται η μηνιαία, σταδιακή εκταμίευση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, όπως είπε, ενθαρρύνεται η καταβολή εφάπαξ ποσού κατά την αφυπηρέτηση. Πρόσθεσε ότι προβληματικό είναι και το γεγονός πως όταν κάποιος αλλάζει εργασία μεταφέρει μαζί του και το ταμείο προνοίας του.

Χαιρέτισε την έναρξη λειτουργίας των πολυεπιχειρησιακών ταμείων, σημειώνοντας ότι απαντούν εν μέρει στο πρόβλημα. «Αυτά τα μικρά-μικρά βήματα πρέπει να γίνουν και αυτή θα είναι η μεταρρύθμιση», είπε. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται συνολικός σχεδιασμός με στόχους για το τι θα καλύπτει κάθε πυλώνας, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο σε βάθος 30 χρόνων.

Κατά τον κ. Γεωργιάδη, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται, ενώ σε σύγκριση με την Ευρώπη η Κύπρος μπορεί να βρίσκεται στο ένα τρίτο, είτε εξετάζονται τα ποσοστά αποταμίευσης είτε τα περιουσιακά στοιχεία του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν οι Ευρωπαίοι, που διαθέτουν τριπλάσια αποθεματικά και τριπλάσιες αποταμιεύσεις για τα θέματα αυτά, ανησυχούν, «εμείς τι πρέπει να κάνουμε».

Αναφέρθηκε ακόμη στις απορίες της Τρόικας το 2014 και το 2015 για το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης στην Κύπρο. Όπως είπε, αυτό οφειλόταν στο ότι «έσπασαν όλοι τα ταμεία προνοίας τους και έτρωγαν τις αποταμιεύσεις τους», κάτι που, όπως σημείωσε, θα πληρώσουμε. Οι μηχανισμοί που θα δημιουργηθούν, πρόσθεσε, πρέπει να αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως η εύκολη ανάληψη χρημάτων ή ο δανεισμός από τα ταμεία προνοίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε, έμεινε εκτός της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να το επαναφέρει, μαζί με άλλα θέματα.

Χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, την οποία χαρακτήρισε πρόβλημα για την Κύπρο και την Ευρώπη, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Ευρώπη και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, η Κύπρος βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες, οι οποίες είναι από τη φύση τους συντηρητικές.

Μέρος των ταμείων προνοίας θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε κεφάλαια ή να συμβάλει στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας μαζί με αυτά έναν εναλλακτικό μηχανισμό χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι οι θεσμικοί επενδυτές συμβάλλουν και στην εφαρμογή καλύτερου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, Γιώργος Συρίχας, ανέφερε ότι οι εθνικές αποταμιεύσεις στην Κύπρο βρίσκονται «πολύ χαμηλά» σε σύγκριση με την Ευρώπη. Αυτό, όπως είπε, δείχνει ότι η χώρα στρέφεται στην κατανάλωση και ότι, όταν χρειάζονται επενδύσεις, εισάγονται αποταμιεύσεις από το εξωτερικό μέσω ξένων επενδυτών. Το συνταξιοδοτικό σύστημα, πρόσθεσε, θα μπορούσε να ενισχύσει την αποταμιευτική συμπεριφορά χωρίς να χρειάζεται εισροή χρημάτων από το εξωτερικό.

Ο κ. Συρίχας σημείωσε ότι η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό περιορίζεται σε ένα μέρος του θέματος, ενώ θα μπορούσαν να εξεταστούν και επόμενα βήματα, τα οποία ίσως δεν υλοποιηθούν άμεσα, αλλά θα σχεδιαστούν για την επίτευξη μακροπρόθεσμου στόχου, αντί να παραμείνει η συζήτηση στον βραχυπρόθεσμο στόχο.

Εθνικός κατώτατος μισθός

Σχολιάζοντας τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν χρειάζεται μηχανισμός ή φόρμουλα για τον καθορισμό του. Ανέφερε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αδήλωτη οικονομία που δεν αποτυπώνει πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για οποιαδήποτε πολιτική, είτε αφορά τον κατώτατο μισθό είτε τα επιδόματα, πρόσθεσε, χρειάζεται προσοχή.

Εκφράζοντας προσωπική άποψη, ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε αν θα συνυπολογίζονται στον κατώτατο μισθό οι μεταβατικές θέσεις εργασίας. Επισήμανε επίσης ότι τα οικονομικά δεδομένα, όπως τα ενοίκια, διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και διερωτήθηκε αν θα καθοριστεί ένας κοινός εθνικός κατώτατος μισθός, χαρακτηρίζοντας το θέμα δύσκολο.

Πηγή: ΚΥΠΕ