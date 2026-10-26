Γερμανία: Έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδος για το επιχειρηματικό κλίμα

Το Ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ανέβηκε στις 90,2 μονάδες, από 89,9 τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 90,0 μονάδες.

«Η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Clemens Fuest.

Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ενισχύθηκε στις 91,6 μονάδες τον Οκτώβριο, από 90,4 τον προηγούμενο μήνα. Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξες για τις μελλοντικές προοπτικές τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία τεσσεράμισι και πλέον χρόνια, σύμφωνα με τον Thomas Gitzel, επικεφαλής οικονομολόγο της VP Bank.

Η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη, στο 1,3% για το 2026 και στο 1,1% για το 2027. Τον περασμένο Απρίλιο προέβλεπε ανάπτυξη 0,5% για το 2026 και 0,9% για το 2027.

«Αυτή η έκτη συνεχόμενη άνοδος του δείκτη Ifo υποδηλώνει, πρωτίστως, ότι η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις πολυάριθμες αντίξοες συνθήκες», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Τα στοιχεία για την ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου θα δημοσιευθούν την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προβλέπουν αύξηση 0,1% σε τριμηνιαία βάση.

Παρά τη βελτίωση του δείκτη Ifo και άλλων ερευνών για το επιχειρηματικό κλίμα τους τελευταίους μήνες, η Capital Economics εκτιμά ότι η γερμανική οικονομία παρέμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο.

«Ωστόσο, σε συνδυασμό με τα σημάδια ανάκαμψης στην αγορά εργασίας και τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη, η έρευνα αυτή ενισχύει την εκτίμησή μας ότι η επιβράδυνση κατά το τρίτο τρίμηνο οφειλόταν εν μέρει σε συγκυριακούς παράγοντες και ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο Andrew Kenningham, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην Capital Economics.

Σύμφωνα με τον Gitzel της VP Bank, η βελτίωση του κλίματος προήλθε εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Η ισχυρή ροή παραγγελιών και οι πιο ορατές επιπτώσεις του κυβερνητικού ταμείου υποδομών ενίσχυσαν αισθητά το κλίμα στον κλάδο.

Στον τομέα των υπηρεσιών, αντίθετα, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο αισιόδοξες, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, ανέφερε ο ίδιος.

Πηγή: ΚΥΠΕ