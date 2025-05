Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη

Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 241,75 μονάδες με κέρδη 0,29%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 146,22 μονάδες με άνοδο 0,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 292.147,04 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε κέρδη 0,21%, όπως και η Εναλλακτική με 0,55% και οι Επενδυτικές με 0,34%, ενώ τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση 1,00%

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 169.740,76 ευρώ (τιμή κλεισίματος 6,000 ευρώ - αμετάβλητη), η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με 35.573,10 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,810 ευρώ - άνοδος 0,21%), η μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο 26.927,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,440 ευρώ - αμετάβλητη), η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 21.867,69 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,605 ευρώ - άνοδος 0,31%) και η μετοχή της Cyprus Cement Public Company με όγκο 15.855,84 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,910 ευρώ - άνοδος 4,00%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 174.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2025) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, [με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 140 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου], ανακοίνωσε ότι οι πιο κάτω εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

1. CPI Holdings Public Ltd, 2. Cyprus Trading Corporation Plc, 3. Ermes Department Stores Plc, 4. Woolworth (Cyprus) Properties Plc, 5. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, 6. Interfund Investments Plc, 7. Unifast Finance & Investments Public Company Ltd, 8. A. Tsokkos Hotels Public Ltd (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή), 9. Dome Investments Public Company Ltd (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή) και 10. Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή).

Κατά συνέπεια, οι μετοχές των εταιρειών που απαριθμούνται από 1 – 6, θα μεταταχθούν μέχρι τη συμμόρφωση τους, στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018).

Όσον αφορά την εταιρεία Unifast Finance & Investments Public Company Ltd, οι μετοχές της θα επανέλθουν σε διαπραγμάτευση λόγω της υποβολής της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, οι μετοχές της όμως θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Επιτήρησης.

Οι πιο πάνω μετατάξεις (1-6) και η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών της Unifast Finance & Investments Public Company Ltd θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025.

Αναφορικά με τις μετοχές των εταιρειών 8-10, σημειώνεται ότι θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ