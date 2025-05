Χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ την Τρίτη

Ανεπαίσθητη πτώση κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 247,35 μονάδες, μειωμένος κατά 0,01%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 149,65 μονάδες, καταγράφοντας πτώση επίσης 0,01%. Η αξία των συναλλαγών έφθασε στις €408.082.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν άνοδο σε ποσοστό 0,16% και 0,59% αντίστοιχα, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση κατά 0,53%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών αξίας €245.384 (αμετάβλητη - τιμή κλεισίματος €6,16), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €80.315 (άνοδος 0,60% - τιμή κλεισίματος €1,67), τη μετοχή της Logicom με όγκο €34.084 (αμετάβλητη - τιμή κλεισίματος €4,00), τη μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο €24.252 (πτώση 0,83% - τιμή κλεισίματος €2,38) και τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €17.408 (πτώση 0,52% - τιμή κλεισίματος €0,955).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 141.

Εξάλλου, σε σχέση με την Ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ημερομηνίας 22 Μαΐου 2025 αναφορικά με την εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc (Κύρια Αγορά), το Χρηματιστήριο διευκρινίζει ότι έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ 317.817 Παραστατικά Δικαιώματα (Depository Interests), τα οποία εκδόθηκαν από την εταιρεία MUFG Corporate Markets Trustees (UK) Limited (με προηγούμενες ονομασίες Capita IRG Trustees Ltd και Link Market Services Trustees Limited) ως έχει οριστεί σχετικά από την εταιρεία Bank of Cyprus Holdings Plc, που αντιστοιχούν στις 317.817 μετοχές της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Plc» οι οποίες εισάχθηκαν στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.

Επισημαίνεται ότι η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας Bank of Cyprus Holdings plc που καταρτίζονται στο ΧΑΚ, πραγματοποιείται από το ΧΑΚ μέσω των Παραστατικών Δικαιωμάτων (Depository Interests).

Σε άλλη ανακοίνωση, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εισηγημένης εταιρείας The Reputation Exchange Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις που αφορούν στη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση για εισαγωγή εκδομένων επιπρόσθετων μετοχών, καθώς και τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024 και Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ