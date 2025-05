Το Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον των Αγορών στο Οικονομικό Φόρουμ του CFA Cyprus

Oι κυριότερες τάσεις και προκλήσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές, καθώς και η διαχείριση πλούτου και των εμπιστευτικών δομών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του Ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), το οποίο έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τομέα της χώρας μας.

Το Οικονομικό Φόρουμ του CFA Society Cyprus, με τίτλο «Η διαχείριση των αγορών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, γεωπολιτικών και ρυθμιστικών αλλαγών» θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton στις 5 Ιουνίου 2025, στην παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών τραπεζών, επενδυτικών οργανισμών και άλλων φορέων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, από κορυφαίους ομιλητές, αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και ο τομέας των επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, κ. Νίκος Ποταμάρης, τόνισε ότι το Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ του CFA Society Cyprus δεν αποτελεί απλώς μια σημαντική διοργάνωση, αλλά ένα δυναμικό πεδίο ανταλλαγής ιδεών, καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών σκέψεων για το μέλλον των κεφαλαιαγορών.

Κάθε χρόνο, σημείωσε ο κ. Ποταμάρης, συγκεντρώνουμε ηγέτες του χρηματοοικονομικού τομέα, επαγγελματίες και διαμορφωτές πολιτικής από την Κύπρο και το εξωτερικό, με στόχο να εξετάσουμε τις εξελίξεις, να προβλέψουμε τις τάσεις και να συνδιαμορφώσουμε λύσεις.

Η φετινή θεματολογία, με επίκεντρο το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των αγορών, είναι πιο επίκαιρη και ουσιαστική από ποτέ. Μέσα από τον θεσμό αυτόν, ενδυναμώνουμε τη φωνή της Κύπρου στον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό διάλογο, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης

17:30–18:15 Εγγραφές – Κοκτέιλ

18:15–18:25 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο CFA Society Cyprus κ. Νίκο Ποταμάρη

18:25–18:40 Οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας υπό το φως των διεθνών εξελίξεων - Ανδρέας Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

18:40–18:55 Μακροοικονομική Επισκόπηση, Παγκόσμια Τεχνολογία και AI μετοχές - Anatoly Fedorov, Signet Global

18:55–19:10 Εξερευνώντας την Αστάθεια των Αγορών - Μια Προσέγγιση 7 Βημάτων - Σάββας Σάββα, Equine Partners

19:10–19:25 Γεωπολιτική & Κεφαλαιαγορές – Αγορά Ομολόγων - Ruslan Patlavsky, Blackbeard Asset Management

19:25–19:40 Εμπιστεύματα & Διασυνοριακή Δομή Πλούτου σε ένα Ρευστό Περιβάλλον - Μάριος Σουρουλλάς, KENDRIS

19:40–20:00 Συζήτηση Πάνελ: Προοπτικές 2025 – Επενδύσεις στην Εποχή της Αβεβαιότητας - Συντονιστής: Αλέξανδρος Κλάππας, Μέλος Δ.Σ. CFA Society Cyprus – Συμμετέχοντες: Equine Partners, KENDRIS, Blackbeard Asset Management, Signet Global

20:30 – 22:00 Επίσημο Δείπνο και Δικτύωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο info@cfacyprus.com.

Μέλη CFA Society Cyprus: 30 ευρώ

Μη μέλη: 50 ευρώ

Την εκδήλωση στηρίζουν η Τράπεζα Κύπρου ως Πλατινένιος Χορηγός και οι Athlos Capital Investment Services Ltd, XM, Blackbeard Asset Management Ltd, Alpha Bank Cyprus, KPMG Cyprus, Grant Thornton Cyprus και K. Treppides & Co Ltd, ως Χρυσοί Χορηγοί