ΚΕΒΕ: Παρουσίασε την Κύπρο ως στρατηγική πύλη για επενδύσεις από τα ΗΑΕ

Με ουσιαστική και πολυδιάστατη παρουσία συμμετείχε το ΚΕΒΕ στο Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ Investopia Global Mediterranean, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, στη Λεμεσό, την Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο περιθώριο του Φόρουμ, το ΚΕΒΕ διοργάνωσε, τη Δευτέρα 9 Ιουνίου, επίσημη εκδήλωση δικτύωσης στην παρουσία του Υπουργού Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ. Abdulla bin Touq Al Marri, και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου από την Κύπρο, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες της περιοχής, ενισχύοντας τον ρόλο του ΚΕΒΕ ως καταλύτη διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

Στο κυρίως πρόγραμμα του Investopia, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο πάνελ: «Investment Frontiers: Connecting Markets Across the UAE and Mediterranean», στο οποίο παρουσίασε την Κύπρο ως στρατηγική πύλη για επενδύσεις από τα ΗΑΕ προς την Ευρώπη και τις γειτονικές αγορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Σταύρου ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας: τη γεωπολιτική της θέση, τη φορολογική σταθερότητα, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τα νέα εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων που εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο «Vision 2035».

Παράλληλα, τόνισε τις ευκαιρίες συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς των ΗΑΕ σε τομείς όπως η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, η τεχνολογία, η τουριστική ανάπτυξη και η αγορά ακινήτων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης συντόνισε τη συζήτηση υψηλού επιπέδου «Bridging Prosperity: Unlocking GCC–Eastern Mediterranean Synergies», με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας των ΗΑΕ και Ενέργειας της Κύπρου. Η συζήτηση εστίασε στις δυνατότητες ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για νέα μοντέλα κοινών επενδύσεων και περιφερειακής σύγκλισης.

Όπως σημειώνεται, η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στο Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ Investopia ανέδειξε τον ρόλο του ως κύριου θεσμικού εκπροσώπου της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και αξιόπιστου εταίρου για τη διεθνή επενδυτική σκηνή. Με υπευθυνότητα και στρατηγική κατεύθυνση, το ΚΕΒΕ συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης