Μνημόνιο ΧΑΚ με Χρηματιστήριο Ινδίας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 στα γραφεία του, συνάντηση του Χρηματιστηρίου με αξιωματούχους του Χρηματιστηρίου της Ινδίας (National Stock Exchange of India).

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως επιστέγασμα της πρόσφατης συνομολόγησης Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του Χρηματιστηρίου της Ινδίας οι κ.κ Ashish Chauhan, MD and CEO of NSE Group and Mr. V Bala MD and CEO of NSE IX.

Η συνεργασία αυτή ως αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κ. Μαρίνο Χριστοδουλίδη, εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ως παρουσιάστηκε εκτενέστερα κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας κ. Mondi στην Κύπρο.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων, προβλέπει στη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασίας τους σε θέματα επενδύσεων, νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παράλληλης εισαγωγής εταιρειών στα Χρηματιστήρια.

Τα δύο Χρηματιστήρια συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους σε διευθυντικό - υπηρεσιακό επίπεδο για πρακτική υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης, με σκοπό την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους και για τις δύο Αγορές.