Νέος Πρόεδρος του ΣΕΛΚ ο Οδυσσέας Χριστοδούλου

Ο κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου (φωτό αριστερά) εξελέγη νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα πριν από το επίσημο τελετουργικό της 64ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Ο κ. Χριστοδούλου, ο οποίος διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΚ, διαδέχεται τον κ. Νίκο Χειμαρίδη, του οποίου η θητεία ολοκληρώθηκε.

Στη θέση του Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Ανδρέας Ανδρέου, (φωτό στη μέση) ο οποίος υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ από το 2015.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Οδυσσέας Χριστοδούλου – Πρόεδρος

Ανδρέας Ανδρέου – Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Αβρααμίδης Μέλος

Κωνσταντίνος Καλλής Μέλος

Νίκος Σταύρου Μέλος

Σταύρος Ιωάννου Μέλος

Σάββας Κλείτου Μέλος

Ελίζα Λειβαδιώτου Μέλος

Μάριος Δημητριάδης Μέλος

Σπύρος Σπύρου Μέλος

Αυξέντης Ζεμενίδης Μέλος

Νικόλας Σιακαλλής Μέλος

Γιώργος Χατζηνεοφύτου Μέλος

Ιωάννα Νικολαΐδου Μέλος

Βιογραφικό του Προέδρου

Οδυσσέας Χριστοδούλου

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου εκλέγηκε Πρόεδρος του ΣΕΛΚ μετά από μακρόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, όπου υπηρέτησε με συνέπεια ως Αντιπρόεδρος και μέλος. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της edBOS, του εκπαιδευτικού βραχίονα της τεχνολογικής πλατφόρμας eBOS, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την επανακατάρτιση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Χριστοδούλου είναι Fellow του ACCA (FCCA), Fellow του Chartered Institute of Bankers (FCIB), καθώς και Certified Management Accountant (CMA) από το Ινστιτούτο Management Accountants. Είναι κάτοχος MBA στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Έχει διατελέσει μέλος της International Assembly του ACCA εκπροσωπώντας την Κύπρο, συνιδρυτής και CEO της Globaltraining, Chief Operating Officer και μέλος ΔΣ της EDEX, καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα εργάστηκε ως ελεγκτής στην Coopers & Lybrand και ακολούθως στον τραπεζικό τομέα, με θέσεις στη Lombard NatWest Bank και στην Cyprus Popular Bank.

Επιπλέον, διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ Plc και έχει υπηρετήσει ως μη εκτελεστικό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Ancoria Bank και της Laiki Financial Services.

Βιογραφικό του Αντιπροέδρου

Ανδρέας Ανδρέου

Ο Ανδρέας Ανδρέου είναι Συνέταιρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte Ltd. Έχει ενταχθεί στην Deloitte από το 1997 και διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, με εξειδίκευση στον ασφαλιστικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Είναι επικεφαλής της τεχνικής ομάδας της Deloitte Κύπρου για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και διακεκριμένος εισηγητής σε τεχνικά σεμινάρια λογιστικής φύσεως.

Ο κ. Ανδρέου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ από τον Ιούλιο του 2015. Διετέλεσε επίσης μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων του ΣΕΛΚ την περίοδο 2010–2014 και Αντιπρόεδρος της ίδιας επιτροπής κατά το 2014–2015.

Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ACA) από το 2001. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.