Στα €180 εκατ. η πίτα του ΧΑΚ μέχρι τέλος Ιουλίου- Ποιοι κερδίζουν

Στα €180 εκατ. ανήλθε το σύνολο των συναλλαγών στο κυπριακό χρηματιστήριο τους πρώτους επτά μήνες του έτους, με τρεις εταιρείες να απορροφούν το 74,5% του συνολικού τζίρου.

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ απορροφούν η Cisco, Mega Equity και Atlantic Securities .

Σύμφωνα με νέα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς που κατείχαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου οι ΕΠΕΥ τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για όλες τις συναλλαγές που έγιναν (συμπεριλαμβανομένων των προσυμφωνημένων πακέτων) με ποσοστό 36,26%.

Η αθροιστική αξία των μετοχών που χειρίστηκε το γραφείο της Cisco ανερχόταν σε €65,3 εκατ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Mega Equity με ποσοστό 26,71% (€48,1 εκατ.) και στην τρίτη η Atlantic Securities με 11,48% (€20,7 εκατ.)

Μερίδια 8,87% και 5,36% αντίστοιχα, είχαν επίσης η Argus Stockbrokers και η Prochoice, 3,76% η Eurobank EFG Equities και 2% η Athlos Capital.

Τη δεκάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αφοράς συμπληρώνουν η Alpha Finance με 1,14%, η One Plus Capital με 0,95% και η Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με 0,89%.

Τα χαμηλότερα μερίδια έχουν η BETA (0,18%) και η Εθνική Χρηματιστηριακή (0,20%).