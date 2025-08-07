Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Έναρξη υποβολής αιτήσεων από νόμιμους ελεγκτές για άδεια διενέργειας διασφάλισης εκθέσεων βιωσιμότητας

Η ΑΔΕΕλΕπ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Νόμιμους Ελεγκτές να υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση άδειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cypaob.gov.cy.

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από νόμιμους ελεγκτές για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διασφάλισης εκθέσεων βιωσιμότητας.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive) έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, μέσω τροποποιήσεων κυρίως στους περί Ελεγκτών και περί Εταιρειών Νόμους.

Βάσει του νέου πλαισίου, συγκεκριμένες εταιρείες όπως αυτές καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο, υποχρεούνται να καταρτίζουν Έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), ενισχύοντας τη διαφάνεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικές τους επιδόσεις. Οι Εκθέσεις Βιωσιμότητας υπόκεινται σε διασφάλιση από Νόμιμους Ελεγκτές, οι οποίοι απαιτείται να διαθέτουν ειδική άδεια.

Η ΑΔΕΕλΕπ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Νόμιμους Ελεγκτές να υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση άδειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cypaob.gov.cy.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής (www.cypaob.gov.cy).

