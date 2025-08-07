Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για εκταμίευση ποσών σε κουρεμένους

Ο ΣΥΚΑΛΑ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Πρόεδρός του είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρωτοβουλία του ΠτΔ, ο οποίος διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ότι η εκταμίευση από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης (ΕΤΑ) θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου.

Στην ανακοίνωση ο ΣΥΚΑΛΑ αναφέρει ότι πολλά μέλη επικοινώνησαν μαζί του και εξέφρασαν απογοήτευση για το ότι δεν έχει γίνει εκταμίευση από το Ταμείο. Εξηγεί ότι έστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα στους αρμόδιους και ότι επικοινώνησε μαζί του ο ΠτΔ, ο οποίος, αναφέρει ο Σύνδεσμος, έχει συνεννοηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για τέλη Αυγούστου.

Ο ΣΥΚΑΛΑ αναφέρει ότι παρόμοια χρονοδιαγράμματα ανακοινώθηκαν και στο παρελθόν, χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά εκφράζει ελπίδα ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

"Το γεγονός και μόνο ότι έχει εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά, σε ένα κατά τα αλλά διοικητικό θέμα, μας ενθαρρύνει. Ας κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Το αποτέλεσμα είναι που θα μετρήσει", αναφέρει στα μέλη του ο ΣΥΚΑΛΑ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στα ΜΜΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

