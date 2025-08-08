Σημαντικά κέρδη 6,6% στο ΧΑΚ στην πρώτη εβδομάδα Αυγούστου

Σημαντικά κέρδη 6,6% κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την πρώτη εβδομάδα Αυγούστου, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 284,45 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 0,99%.

Άνοδο επίσης 1,01% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 172,72 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €769.613.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 0,44%, η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 2,18% και τα Ξενοδοχεία κατά 3,21%. Πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,58%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €473.075 (άνοδος 1,38% – τιμή κλεισίματος €7,34), οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €40.552 (άνοδος 0,86% - τιμή κλεισίματος €1,17), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων €68.912 (άνοδος 1,48% - τιμή κλεισίματος €1,37), της Πετρολίνα με €63.390 (άνοδος 5,04% – τιμή κλεισίματος €1,25), της Δήμητρα Επενδυτική με €61.153 (πτώση 0,59% - τιμή κλεισίματος €1,69) και της Atlantic Insurance με €32.890 (πτώση 1,49% - τιμή κλεισίματος €2,64).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 13 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 277.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (BOCH/ΤΡΚΗ), το οποίο ανερχόταν σε €44.082.863,3 διαιρεμένο σε 440.828.633 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10, έχει μειωθεί σε €43.568.603,1 διαιρεμένο σε 435.686.031 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10, με βάση απόφαση της εταιρείας, λόγω ακύρωσης 5.142.602 μετοχών που κατέχονταν από την εταιρεία μέσω του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα 844.140 συνήθων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Προσθέτει ότι σχετικές είναι οι ανακοινώσεις της εταιρείας με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι 16 Ιουνίου 2025.

Επίσης, 4.298.462 συνήθων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αναφέρει επίσης ότι σχετικές είναι οι ανακοινώσεις της εταιρείας με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι 16 Ιουνίου 2025.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από την Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025.

Προσθέτει ότι αναγκαίες σχετικές προσαρμογές γίνονται και στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών του ΧΑΚ.

Εξάλλου, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε, μέσω του ΧΑΚ, ότι στις 11 Αυγούστου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των 8,573 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0.10 η κάθε μια που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στις 28 Μαΐου 2025 σε τρία στελέχη της γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023 και 17 Μαΐου 2024 καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023 και 28 Μαρτίου 2024, και τις πρόνοιες του βραχυπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων (short-term incentive plan, ‘STIP’).

Αναφέρει ότι το ΧΑ στις 7 Αυγούστου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑ και ότι το Συμβούλιο του ΧΑΚ σε συνεδρία του στις 29 Ιουλίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ.

Προσθέτει ότι οι νέες μετοχές θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ στις μερίδες και τους λογαριασμούς που διατηρούν οι Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ΧΑΚ ως Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές, και θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 11 Αυγούστου 2025.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της μετά την υλοποίηση της ανωτέρω εταιρικής πράξης διαμορφώθηκε σε 440,828,633 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη.

Αναφέρει ότι οι νέες μετοχές είναι της ίδιας τάξης μετοχών και έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας και προσθέτει ότι οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διατήρησης της κυριότητας των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κατοχύρωσης τους στους Δικαιούχους.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τον διορισμό του οικονομολόγου Γιώργου Συρίχα ως μη εκτελεστικός και ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ