Σφίγγει ο εποπτικός κλοιός για τις Fintech

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Aνησυχίες για τις εταιρείες Fintech και RegTech εκφράζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Δύο οδηγίες της ΚΤΚ για αξιολόγηση της καταλληλότητας των συμβούλων ή διευθυντών Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διεξάγει ελέγχους στο ίδρυμα για να επαληθεύσει πληροφορίες

Σφίγγει ο κλοιός για τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος με ενίσχυση της εποπτείας στο πλαίσιο των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε πρόσφατη γνωμοδότησή της, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) παρατήρησε ότι όσον αφορά τις FinTech εταιρείες, το 70% των αρμόδιων Αρχών αναφέρουν υψηλούς ή αυξανόμενους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επισημαίνοντας αδύναμους ελέγχους και κακή διακυβέρνηση, καθώς οι εταιρείες φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της συμμόρφωσης. Αν...

χρήμαΜαύρο χρήμαΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

