Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τις τελευταίες 12 εβδομάδες από τις ευρωπαϊκές αγορές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν να οδηγούν τα χρηματιστήρια υψηλότερα, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις ενδείξεις για μια πιθανή εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη κατά τις τελευταίες δώδεκα εβδομάδες κατέγραψαν την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν να οδηγούν τα χρηματιστήρια υψηλότερα, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις ενδείξεις για μια πιθανή εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αυξήθηκε κατά 0,2% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του στο 2,2%.

Ο τραπεζικός δείκτης της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,9% την Παρασκευή, καθιστώντας τον τομέα με την καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους με κέρδος 56,8%.

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα λόγω της αναζήτησης από μέρους των επενδυτών μετοχών με εγχώριο ενδιαφέρον, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ, ενώ οι αναλυτές καταδεικνύουν επίσης τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο τραπεζικός τομέας.

«Ο χρηματοοικονομικός κλάδος είναι για άλλη μια φορά ο βασικός διαφοροποιητής, με ισχυρά αποτελέσματα, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα της ανοδικής έκπληξης», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA Global Research.

«Δεδομένου του υπερβολικού μεριδίου του χρηματοοικονομικού κλάδου στα κέρδη του δείκτη, τα καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη για τον τομέα έχουν βοηθήσει στην αύξηση των εκτιμήσεων της αγοράς συνολικά κατά 5% από τα μέσα Ιουλίου», προσθέτουν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την αναφορά του Bloomberg News ότι οι ΗΠΑ και Ρωσία στοχεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κλειδώσει την κατοχή εδαφών που κατασχέθηκαν κατά την εισβολή της Μόσχας.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου υποχώρησαν κατά 0,8% την Παρασκευή, μειώνοντας τα ετήσια κέρδη στο 51,4%, ακριβώς κάτω από τον τραπεζικό τομέα, λόγω της πιθανότητας εκεχειρίας στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited