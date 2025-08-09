Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τις τελευταίες 12 εβδομάδες από τις ευρωπαϊκές αγορές

Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη κατά τις τελευταίες δώδεκα εβδομάδες κατέγραψαν την Παρασκευή οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι τραπεζικές μετοχές συνέχισαν να οδηγούν τα χρηματιστήρια υψηλότερα, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις ενδείξεις για μια πιθανή εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αυξήθηκε κατά 0,2% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του στο 2,2%.

Ο τραπεζικός δείκτης της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,9% την Παρασκευή, καθιστώντας τον τομέα με την καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους με κέρδος 56,8%.

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα λόγω της αναζήτησης από μέρους των επενδυτών μετοχών με εγχώριο ενδιαφέρον, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ, ενώ οι αναλυτές καταδεικνύουν επίσης τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο τραπεζικός τομέας.

«Ο χρηματοοικονομικός κλάδος είναι για άλλη μια φορά ο βασικός διαφοροποιητής, με ισχυρά αποτελέσματα, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα της ανοδικής έκπληξης», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA Global Research.

«Δεδομένου του υπερβολικού μεριδίου του χρηματοοικονομικού κλάδου στα κέρδη του δείκτη, τα καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη για τον τομέα έχουν βοηθήσει στην αύξηση των εκτιμήσεων της αγοράς συνολικά κατά 5% από τα μέσα Ιουλίου», προσθέτουν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την αναφορά του Bloomberg News ότι οι ΗΠΑ και Ρωσία στοχεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κλειδώσει την κατοχή εδαφών που κατασχέθηκαν κατά την εισβολή της Μόσχας.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου υποχώρησαν κατά 0,8% την Παρασκευή, μειώνοντας τα ετήσια κέρδη στο 51,4%, ακριβώς κάτω από τον τραπεζικό τομέα, λόγω της πιθανότητας εκεχειρίας στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ