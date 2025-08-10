Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Έσοδα ΦΠΑ €258 εκατ. μέσω e-commerce

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Τι δείχνουν στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας

Στα €257,9 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα από ΦΠΑ το 2024 μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου ΕΕ. Μέσω μιας ενιαίας καταχώρισης σε ένα κράτος μέλος, το One Stop Shop (OSS) και το Import One Stop Shop (IOSS) επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δηλώνουν και να αποδίδουν ΦΠΑ για διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, καθώς και για εισαγωγές αγαθών χαμηλής αξίας. Η μονοαπευθυντική θυρίδα (OSS) είναι η διαδικτυακή πύλη, την οποία μπορούν ν...

