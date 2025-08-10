Ισχυρότερες οι κυπριακές τράπεζες αλλά παλεύουν με κληροδότημα μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σε μια χρονιά όπου οι γεωπολιτικές αναταραχές έχουν αναδιαμορφώσει τον χάρτη των κινδύνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής: πιο ισχυρός από ποτέ σε όρους κεφαλαίου και ρευστότητας, αλλά εξακολουθεί να παλεύει με ένα κληροδότημα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σκιαγραφεί μια σύνθετη εικόνα — μια εικόνα πραγματικής προόδου, αλλά και επίμονων διαρθρωτικών αδυναμιών που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα χ...

