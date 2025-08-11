Αυξάνεται κατά 408 άτομα η απασχόληση στην κυβέρνηση

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2025 αυξήθηκε κατά 408 άτομα (0,8%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 53.447 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 4,6%.

Η μεγαλύτερη αύξηση (9,8%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (14,3%). Η μεγαλύτερη μείωση (-6,1%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-20,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.