Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αυξάνεται κατά 408 άτομα η απασχόληση στην κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αποδίδεται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στον τομέα της εκπαίδευσης

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2025 αυξήθηκε κατά 408 άτομα (0,8%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 53.447 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 4,6%.

Η μεγαλύτερη αύξηση  (9,8%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (14,3%). Η μεγαλύτερη μείωση (-6,1%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-20,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Tags

θέσεις εργασίαςΔημόσια υπηρεσίαΔημόσιος Τομέαςδημόσιο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited