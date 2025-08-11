Βολές ΧΑΚ για φορολογική μεταρρύθμιση- Απουσία κινήτρων για κεφαλαιαγορά

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εκφράζει έντονη ανησυχία και απογοήτευση για τη μη ενσωμάτωση, στην προωθούμενη Φορολογική Μεταρρύθμιση, προτάσεων που θα ενίσχυαν ουσιαστικά το θεσμό της χρηματιστηριακής αγοράς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, παρά την κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και στην τεχνοκρατική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κέντρο Οικονομικών Ερευνών), οι τελικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα προσχέδια νομοσχεδίων —τα οποία βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση—, δεν περιλαμβάνουν καμία ουσιαστική πρόνοια υπέρ της κεφαλαιαγοράς. Αντίθετα, τονίζει, περιέχουν διατάξεις που αποδυναμώνουν ακόμη και υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα, επηρεάζοντας αρνητικά ειδικά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ Αγορά ΧΑΚ – Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης).

Όπως επισημαίνεται, η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εισαγωγών εταιρειών στο ΧΑΚ, άντληση νέων κεφαλαίων για ανάπτυξη σε διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο και προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα.

Αντί να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία, αναφέρεται, προωθούνται ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ρόλο και την αποστολή του Χρηματιστηρίου, σε μία περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποκρατικοποίησής του. Η ενίσχυση της αγοράς είναι κρίσιμη για να αυξηθεί η ελκυστικότητά της και να προσελκύσει αξιόπιστο στρατηγικό επενδυτή, με εμπειρία και δυνατότητα να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της, προστίθεται.

Το ΧΑΚ θα υποβάλει τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση και θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση στη Βουλή, καλώντας την κυβέρνηση και τη Βουλή να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις και να ενσωματώσουν απαραίτητα κίνητρα ενίσχυσης της αγοράς, εναρμονισμένα με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας.

Υποστηρίζεται ότι διεθνώς, πολλές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές ενίσχυσης των κεφαλαιαγορών τους μέσω φορολογικών κινήτρων, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως μοχλού ανάπτυξης. Στην Ε.Ε., καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες ενοποίησης και ενίσχυσης των αγορών, με πρωτοβουλίες όπως το Securities and Investment Union (SIU), που στοχεύει σε ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική εταιρική ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη μέσω της κεφαλαιαγοράς πρέπει να αποτελεί μακρόπνοο, διαφανή και στρατηγικό εθνικό στόχο, με όραμα και προοπτική — όχι περιοριστική τεχνοκρατική άσκηση.