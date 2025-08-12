Στο 5,6% το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2»-Τι δείχνουν νέα στοιχεία για Κύπρο

Μειώνεται το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» (δάνεια με υψηλότερη πιθανότητα να «κοκκινίσουν») στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των μην εξυπηρετούμενων δανείων ενώ δείχνουν και αύξηση του ποσοστού κάλυψης των ΜΕΔ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBA, το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» στην Κύπρο υποχώρησε τέλος Μαρτίου 2025 στο 5,6% από 5,7% τέλος Δεκεμβρίου 2024 και 8,7% τέλος Μαρτίου 2024.

Όπως διαφαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων «σταδίου 2» έχει η Γερμανία φθάνοντας το 15,5%, η Ουγγαρία με 13,7% και η Αυστρία (13,6%) ενώ διψήφια ποσοστά έχουν επίσης η Κροατία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία.

Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 7,3% από 7,4% τέλος του 2024.

Στο 91% τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Όσον αφορά το ποσοστό των δανείων που βρίσκονται στο «Στάδιο 1» (εξυπηρετούμενα δάνεια) στην Κύπρο, ανέρχονται σε 90,7% από 90,2% τέλος Δεκεμβρίου 2024 και 85,5% τέλος Μαρτίου του 2024.

Όσον αφορά το συνολικό ποσοστό ΜΕΔ, παραμένει στο 1,9% τέλος Μαρτίου 2025 όσο ήταν και τέλος Δεκεμβρίου. Πέρσι ήταν 2,5%.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ είναι 39,2% από 37,5% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ πέρσι ήταν 35,9%.

Όσον αφορά τα ΜΕΔ ανά τομέα, στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας το ποσοστό είναι 4,3%. Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 2,4%.

Στις κατασκευές το ποσοστό των ΜΕΔ ανέρχεται σε 4,9% από το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 8,7%.

Η EBA δημοσιοποίησε επίσης στοιχεία για άλλους δείκτες των τραπεζών.

Ο δείκτης δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στην Κύπρο βρίσκεται στο 26,1% και ο ψηλότερος στην ΕΕ.

Ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίων στην Κύπρο ανέρχεται στο 13,3% έναντι 10,5% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Ισχυρός ο τραπεζικός τομέας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εποπτικών αρχών του πρώτου τριμήνου του 2025, ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ παραμένει ισχυρός, παρά το αυξημένο κόστος κινδύνου, σύμφωνα με τον Πίνακα Ελέγχου Κινδύνων της EBA.

Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) για τις τράπεζες της ΕΕ αναφέρθηκε στο 16,2%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 9,9 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η σημασία του λειτουργικού κινδύνου αυξήθηκε και πλέον αποτελεί το 12,9% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWA).

Οι τράπεζες της ΕΕ ανέφεραν συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 29 τρισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 2,7% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι τράπεζες της ΕΕ ανέφεραν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) συνολικού ύψους 377,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου.

Παρά αυτή τη θετική τάση, το κόστος κινδύνου (CoR) αυξήθηκε στις 57 μονάδες βάσης και είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί από το 2021.

Οι τράπεζες της EE κατέγραψαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 10,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025, η οποία ήταν 10 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την ίδια περίοδο του 2024..

Η κερδοφορία των τραπεζών παρέμεινε σταθερή παρά τη μείωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM), το οποίο μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε 1,6% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) μειώθηκαν και οι δύο το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας το 159,5% (από 163,4% το τέταρτο τρίμηνο) και το 126,9% (σε σύγκριση με 127,2% το τέταρτο τρίμηνο), αντίστοιχα.