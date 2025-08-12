Υψηλά επίπεδα τριμηνίας για ρωσικές μετοχές πριν από συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Οι ρωσικές μετοχές ανέβηκαν σε υψηλά επίπεδα τριών μηνών τη Δευτέρα, με την ελπίδα ότι η συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο πιο κοντά σε μια εκεχειρία.

Ο κύριος δείκτης της ρωσικής χρηματιστηριακής αγοράς MOEX σημείωνε άνοδο 1,9% στις 11:25 π.μ. ώρα Κύπρου, φτάνοντας τις 2.979 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Απριλίου.

Οι ρωσικές αγορές είναι ιδιαίτερα νευρικές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από τότε που ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε στη Ρωσία την 8η Αυγούστου ως προθεσμία για συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία, αλλιώς θα αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στη συνάντηση της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Το ρούβλι σημείωσε άνοδο 0,4% έναντι του δολαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG με βάση εξωχρηματιστηριακές τιμές, και κέρδη 0,2% έναντι του κινεζικού γουάν, του ξένου νομίσματος με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα στη Ρωσία.

Η τιμή αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ρωσίας, σημείωσε πτώση 0,6%, φτάνοντας στα 66,18 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ