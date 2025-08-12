Στο 90%-95% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία μέχρι 18 Αυγούστου

Στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης για το καλοκαίρι μπαίνουν τα ξενοδοχεία της Κύπρου, με πληρότητες που για το διάστημα από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι και τις 18 Αυγούστου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 90% και 95%.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, οι πληρότητες τώρα στα ξενοδοχεία της Κύπρου είναι στην κορύφωσή τους για τις συγκεκριμένες μέρες που διανύουμε και «αυτό σημαίνει φυσικά ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες, άρα εάν συμπατριώτες μας δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, θα μπορούν να βρουν και στα βουνά και στα παράλια».

Πρόσθεσε ότι μετά τις 18 Αυγούστου, όταν οι Κύπριοι θα αρχίσουν να επιστρέφουν, θα πέσουν οι πληρότητες και θα είναι πλέον γύρω στο 80% για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Αναφορικά με τη συνολική εικόνα του καλοκαιριού, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως όταν ξεκινούσαν τον Ιούνιο υπήρχαν διάφορα προβλήματα στην περιοχή της Κύπρου.

«Αυτά τα προβλήματα δημιούργησαν κάποια σκαμπανεβάσματα στη ροή των κρατήσεων, αλλά σε γενική βάση οι πληρότητες είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο». Όπως πρόσθεσε, η κίνηση είναι «περίπου στο επίπεδο του 2024», με διαφοροποιήσεις από μονάδα σε μονάδα.

Σχολιάζοντας τον ρόλο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, τύπου Airbnb, επισήμανε ότι «σίγουρα παίρνουν ένα κομμάτι από την τουριστική ροή στα ξενοδοχεία, αυτό είναι δεδομένο». Πρόσθεσε ότι το θέμα που δημιουργείται είναι με τα μη αδειούχα καταλύματα, τα οποία όχι μόνο παίρνουν κάποιους τουρίστες από τα ξενοδοχεία, αλλά παίρνουν και τουρίστες από τα αδειούχα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

«Όταν κάποιος λειτουργεί εκτός του νομικού πλαισίου δημιουργείται πρώτα από όλα αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά και αν συμβεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιον που διαμένει σε ένα τέτοιο κατάλυμα, δημιουργείται και μια δυσφήμιση για το νησί μας όσον αφορά το τουριστικό προϊόν που έχουμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το κράτος πρέπει να βεβαιωθεί πως όσοι δρουν μέσα στο πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου είναι νόμιμοι.

Τόνισε ότι η θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου και η εφαρμογή κανονισμών είναι αναγκαία, καθώς αν κάποιος δρα εκτός του νομικού του πλαισίου, πρώτα από όλα το κράτος δεν εισπράττει τη φορολογία που εισπράττει από τους αδειούχους και από τα ξενοδοχεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ