Με άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Με άνοδο έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 0,28%, κλείνοντας στις 290,22 μονάδες.

Άνοδο επίσης 1,80% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 176,27 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα €984.864.

Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,12%, ενώ άνοδο 0,29% κατέγραψαν οι Επενδυτικές. Πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 0,59% και η Κύρια Αγορά κατά 0,20%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €524.486 (πτώση 0,27% – τιμή κλεισίματος €7,38), οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €131.943 (άνοδος 2,78% - τιμή κλεισίματος €1,48), της Δήμητρα Επενδυτική με €106.837 (άνοδος 0,30% - τιμή κλεισίματος €1,70), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €99.599 (άνοδος 0,93% – τιμή κλεισίματος €4,34) και της Logicom με €50.073 (πτώση 1,48% - τιμή κλεισίματος €4,00).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 293.

Εξάλλου το ΧΑΚ ανακοίνωσε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών εισηγμένων εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι εταιρείες αυτές είναι: Rianeson Investments Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, Upyachting Management Plc, Globalwealth Group Plc, A.J. Green Shell Plc (μη υποβολή ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών, θα ισχύει από την Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση.

Επίσης ανακοίνωσε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας Louis Plc (Ρυθμιζόμενη Αγορά) από σήμερα Τρίτη, 12 Αυγούστου και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, ενόψει του ότι ενδεχομένως να έχουν διαρρεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά με σκοπούμενη αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιρειών Louis. Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε με βάση το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία του επενδυτικού κοινού. Σημειώνεται επίσης ότι πέραν της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας, δεν θα καταρτίζονται εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με βάση το Άρθρο 23 του Νόμου του ΧΑΚ ούτε συναλλαγές Over The Counter (OTC).

Πηγή: ΚΥΠΕ