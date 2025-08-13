Συντεχνίες: Αποφασίζουν επόμενα βήματα για ΑΤΑ την 1η Σεπτεμβρίου

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Θα κάνουμε μία αξιολόγηση της κατάστασης και θα δούμε τα επόμενα μας βήματα», είπε η κ. Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως, σε κάθε περίπτωση, ισχύει η απόφαση που λήφθηκε στην προηγούμενη πανσυνδικαλιστική διάσκεψη στις 10 Ιουλίου για να προχωρήσουν με απεργιακά μέτρα.

Τότε, οι 13 οργανώσεις είχαν επιβεβαιώσει την ομόφωνη προσέγγισή τους, καθώς και την αποφασιστικότητά τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, στη βάση των μεταβατικών συμφωνιών που υπογράφηκαν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε ανακοίνωση που είχαν βγάλει, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΣΚ, ΠΟΑΣΟ, ΣΑΚ, ΣΑΑΑΚ, ΣΥΠΥΚ και ΠΑΣΥΚΙ τόνιζαν ότι οι προσπάθειες διάβρωσης της φιλοσοφίας του θεσμού, διασυνδέοντας την ΑΤΑ με ξένα στοιχεία προς τον θεσμό, «δεν γίνονται αποδεκτές από το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκ τούτου καλείται η Κυβέρνηση, έστω και την υστάτη και στο πλαίσιο του νέου χρονοδιαγράμματος που ζήτησε ο αρμόδιος Υπουργός, να αποκαταστήσει πλήρως την ΑΤΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συλλογικές συμβάσεις και οι συμφωνίες, που υπογράφονται εφαρμόζονται για το σύνολο των εργαζομένων».

Μία πανσυνδικαλιστική διάσκεψη που είχε οριστεί για τις 24 Ιουλίου είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει στο ΚΥΠΕ στις 31 Ιουλίου, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είχε πει ότι «θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε η τελμάτωση της διαδικασίας. Δεν υπάρχουν συγκλίσεις επί της αρχής και επί της φιλοσοφίας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις. Είναι επιβεβαιωμένο το αδιέξοδο μέσα από τις τοποθέτηση των πλευρών».

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη ορίστηκε για την 1η Σεπτεμβρίου, στις 3μμ στο οίκημα της ΠΕΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ