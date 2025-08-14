Οριακή αύξηση 0,5% στο ενεργητικό επενδυτικών οργανισμών τον Ιούνιο

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο αυξήθηκε από 336 τον Μάρτιο 2025 σε 343 τον Ιούνιο 2025, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε οριακή αύξηση της τάξης του 0,5%, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών ανήλθε στα €7.577,9 εκατ. τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με €7.537,2 εκατ. τον Μάρτιο 2025.

Από τα €7.577,9 εκ. τα €828,9 εκ. ήταν καταθέσεις και δάνεια, μειωμένα κατά €9,4 εκ. σε σχέση με τον Μάρτιο, τα €575,5 εκ. ήταν χρεόγραφα, μειωμένα κατά €28,7 εκ. σε σχέση με τον Μάρτιο, τα €5,6 δισ. ήταν μετοχές, αυξημένα κατά €39,9 εκ. Επιπλέον, τα €338,7 εκ. ήταν μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων πάγιων στοιχείων, ενώ άλλα €185,7 εκ. ήταν λοιπά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ