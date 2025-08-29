Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους απαιτεί η ΕΕ για συμμόρφωση προϊόντων

'Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους συμμόρφωσης των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τις προσπάθειες των τελωνειακών αρχών, τονίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη για βελτιωμένους τελωνειακούς ελέγχους και περισσότερη συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, δεν συμμορφώνονται πάντα με τους κανόνες της ΕΕ για τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των μη συμμορφούμενων εισαγωγών και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της προτεινόμενης τελωνειακής μεταρρύθμισης της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας τελωνειακής αρχής της ΕΕ και ενός κόμβου δεδομένων.

Στόχος, σημειώνεται, είναι η ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της επιβολής των κανόνων συμμόρφωσης των προϊόντων.

Η έκθεση βοηθά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελωνεία όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων και να προσδιορίσουν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της επιβολής των κανόνων της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ