Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους απαιτεί η ΕΕ για συμμόρφωση προϊόντων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τονίζει την ανάγκη για βελτιωμένους τελωνειακούς ελέγχους και περισσότερη συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

'Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους συμμόρφωσης των προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τις προσπάθειες των τελωνειακών αρχών, τονίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη για βελτιωμένους τελωνειακούς ελέγχους και περισσότερη συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, δεν συμμορφώνονται πάντα με τους κανόνες της ΕΕ για τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των μη συμμορφούμενων εισαγωγών και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της προτεινόμενης τελωνειακής μεταρρύθμισης της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας τελωνειακής αρχής της ΕΕ και ενός κόμβου δεδομένων.

Στόχος, σημειώνεται, είναι η ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της επιβολής των κανόνων συμμόρφωσης των προϊόντων.

Η έκθεση βοηθά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελωνεία όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων και να προσδιορίσουν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της επιβολής των κανόνων της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited