Σταθερή μεγέθυνση του δείκτη οικονομίας ΚΟΕ

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,2% τον Αύγουστο του 2025. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,2% τον Ιούλιο και 2,4% τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ παρέμεινε αμετάβλητος τον Αύγουστο του 2025, γεγονός που αποδίδεται στις μεταβολές που παρατηρήθηκαν τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς συνιστώσες του.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ και ο –προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλαν αρνητικά στον ΣΠΟΔ.

Αντίθετα, η θετική πορεία των υπόλοιπων προπορευόμενων δεικτών, όπως οι πωλήσεις ακινήτων, οι τουριστικές αφίξεις και το λιανικό εμπόριο, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση της εβδομαδιαίας τιμής του αργού πετρελαίου Brent, ενίσχυσαν τη μεγέθυνση του ΣΠΟΔ.

Εν κατακλείδι, ο σταθερός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Αύγουστο αντανακλά τις αντίρροπες επιδράσεις των επιμέρους συνιστωσών του Δείκτη, σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.