Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Σταθερή μεγέθυνση του δείκτη οικονομίας ΚΟΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,2% τον Αύγουστο του 2025

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,2% τον Αύγουστο του 2025. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,2% τον Ιούλιο και 2,4% τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ παρέμεινε αμετάβλητος τον Αύγουστο του 2025, γεγονός που αποδίδεται στις μεταβολές που παρατηρήθηκαν τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς συνιστώσες του.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ και ο –προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλαν αρνητικά στον ΣΠΟΔ.

Αντίθετα, η θετική πορεία των υπόλοιπων προπορευόμενων δεικτών, όπως οι πωλήσεις ακινήτων, οι τουριστικές αφίξεις και το λιανικό εμπόριο, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση της εβδομαδιαίας τιμής του αργού πετρελαίου Brent, ενίσχυσαν τη μεγέθυνση του ΣΠΟΔ.

Εν κατακλείδι, ο σταθερός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Αύγουστο αντανακλά τις αντίρροπες επιδράσεις των επιμέρους συνιστωσών του Δείκτη, σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

 

Tags

ΟικονομίαΠανεπιστήμιο ΚύπρουοικονομίαΟΙΚΟΝΟΜΙΑκυπριακή οικονομία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited