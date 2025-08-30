Ιστορική αλλαγή σελίδας, Eurobank η Ελληνική Τράπεζα από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Κύπρου θα λειτουργούν ως μια ενιαία τράπεζα, σηματοδοτώντας μια ιστορική συγχώνευση στον τραπεζικό τομέα. Μετά και τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα.

Στόχος της τράπεζας είναι να μην διαταραχθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία τίθεται ως βασική προτεραιότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, από την πρώτη κιόλας μέρα της συγχώνευσης θα ξεκινήσουν οι αλλαγές στις ταμπέλες, με το αρχικό πλάνο να είναι 2-3 σε κάθε πόλη και μέσα σε διάστημα ενός με ενάμιση μήνα θα αλλάξουν οι εξωτερικές ταμπέλες σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας. Άμεσα αλλάζουν και τα επιστολόχαρτα και έγγραφα της τράπεζας. Όσον αφορά τις αλλαγές στα εσωτερικά των καταστημάτων, θα πάρουν περισσότερο χρόνο.

Αναφορικά με τις εφαρμογές στα κινητά, οι αλλαγές θα γίνουν προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν οι αριθμοί λογαριασμών και IBAN.

Ενιαίος και σύγχρονος οργανισμός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Ltd σε Eurobank Limited, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η νέα επωνυμία, τονίζεται, εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση.

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Λούης, σημείωσε ότι «αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί έναν ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και για όλους εμάς στον Όμιλο. Η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική».

«Με ενισχυμένη παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες ασφαλείς λύσεις στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η νέα Eurobank Ltd δεν είναι απλώς μια αλλαγή επωνυμίας. Είναι η έκφραση ενός κοινού οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρόοδο και ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση. Δεν δημιουργούμε μόνο τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά και έναν ισχυρό πυλώνα για την ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο και σε γέφυρα οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής», τόνισε.

«Προτεραιότητά μας», επεσήμανε, «παραμένει η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, των συνεργατών μας και της κοινωνίας που μας εμπιστεύεται διαχρονικά».

Επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι αρχές του έτους, ο αναπληρωτής διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, αναφερόμενος στον σχεδιασμό για την κυπριακή αγορά τόνισε ότι «έχουμε ως στόχο να είμαστε η τράπεζά τους, με σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού στις ανάγκες τους και τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποκαλύψουμε αναλυτικότερα το πλάνο ενοποίησης του νέου αυτού οργανισμού που, έχοντας κατακτήσει ισχυρή θέση στο παραδοσιακό banking, θα εστιάσει σε τομείς όπως το asset/wealth management, στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, στην αγορά ακινήτων αλλά και σε νέες δραστηριότητες, όπως η αγορά κοινοπρακτικών δανείων του εξωτερικού».

«Φιλοδοξούμε να σφυρηλατήσουμε έναν οργανισμό ικανό να στηρίξει την κυπριακή οικονομία και να κατακτήσει νέες κορυφές για τους πελάτες. Επίσης, να αποτελέσει τη βάση προκειμένου να υλοποιήσουμε τα επόμενα σχέδιά μας και να «δηλώσουμε παρόντες» σε νέες αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank υπέγραψε Memorandum οf Understanding για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας – Ελλάδας - Κύπρου και είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιουργεί γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη.

Στόχος, υπογράμμισε, είναι, με το άνοιγμα στην Ινδία να αναδείξουμε την Κύπρο σε ένα επενδυτικό, επιχειρηματικό «Hub» που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία.