Αναθεωρημένο νομοσχέδιο για αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

Αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, θα εξετάσει κατά την αυριανή πρώτη της συνεδρία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η επιτροπή οικονομικών της βουλής.

Για σκοπούς διασφάλισης προοπτικών ανέλιξης για το μεταφερόμενο στη δημόσια υπηρεσία προσωπικό του ΧΑΚ, έχουν επέλθει αλλαγές στο άρθρο 14(5) και στα Παραρτήματα του νομοσχεδίου ώστε, μόνο οι θέσεις εισδοχής (δηλ. Α2,5,7 και Α8,10,11) που κενώνονται από υπαλλήλους που επιλέγουν το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης δεν μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία.

Οι υπόλοιπες θέσεις προαγωγής μεταφέρονται και όταν πληρωθούν από προσωπικό του ΧΑΚ ιεραρχικά κατώτερης κλίμακας θα σημειώνονται με διπλό σταυρό. Με τις εν λόγω αλλαγές συμφωνούν και οι εκπρόσωποι του προσωπικού του ΧΑΚ / συντεχνίες.

Λαμβανομένου υπόψη τις ανησυχίες και εισηγήσεις που εξέφρασαν οι Βουλευτές κατά την πρώτη συζήτηση του νομοσχεδίου ως προς την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή (επιλογή επενδυτή που πληροί τον σχετικό ορισμό και υπέβαλε τη ψηλότερη τιμή) αναθεωρήθηκε το άρθρο 4(2) ώστε να υφίσταται δυνατότητα στα έγγραφα του διαγωνισμού πώλησης του ΧΑΚ να περιλαμβάνουν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (ποιοτικά κριτήρια).

Επήλθαν ακόμη νομοπαρασκευαστικές βελτιώσεις επί των άρθρων 3 και 5 ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η διαδικασία της αποκρατικοποίησης και διάφορες νομοτεχνικές αλλαγές/διορθώσεις.

Σημειώνεται πως η πολιτική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για το Ταμείο Ευημερίας αλλά και το Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών, παρά την αντίθετη άποψη των συντεχνιών, παραμένει ως περιλαμβάνεται στο αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο.

Δηλαδή διάλυση του Ταμείου Ευημερίας κατά την ημερομηνία αναφοράς και διαμοιρασμός της καθαρής περιουσίας του στα μέλη του και κατάργηση του Ταμείου Συμπληρωματικών Παροχών. Το υπόλοιπο του Ταμείου Συμπληρωματικών Παροχών θα πρέπει να τύχει διαχείρισης χωρίς κρατική εμπλοκή.

Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για μη πρόκριση της συνέχισης του Ταμείου Ευημερίας για τους υπαλλήλους του ΧΑΚ που θα μεταφερθούν στη δημόσια υπηρεσία, αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων εντός της δημόσιας υπηρεσίας, αφού πέραν όλων των ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων οι μεταφερθέντες υπάλληλοι θα επωφελούνται και μέσω του Ταμείου Ευημερίας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η συνέχιση του Ταμείου Ευημερίας, πέραν της διάκρισης που θα δημιουργούσε εντός της σφαίρας της δημόσιας υπηρεσίας, θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο (πέραν του μισθολογίου, συνεισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, ΓΕΣΥ, συντάξεις κτλ) τα δημόσια οικονομικά. Το γεγονός ότι στην περίπτωση των υπαλλήλων του ΚΟΤ το Ταμείο Ευημερίας συνεχίστηκε, δεν δεσμεύει το Κράτος να συνεχίσει να διαιωνίζει την ίδια τακτική εις βάρος των δημόσιων οικονομικών.

Αναφέρεται ακόμη πως σε σχέση με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, που αφορά τη μεταφορά του Ταμείου Σχεδίου Συντάξεως και Χορηγημάτων Υπαλλήλων στη Δημοκρατία, αναμένεται αναδιατύπωση του κατόπιν σχετικής συνεννόησης Νομικής Υπηρεσίας με Γραφείο Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας του Εφόρου ΙΕΣΠ.

Συμφέρουσα επιλογή

Ο νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών και Μεταφοράς του Προσωπικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών Νόμος του 2025.

Στο νομοσχέδιο καταγράφεται ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου επηρεάστηκε δυσμενώς από τις αρνητικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και παρουσιάζει μεγάλο βαθμό ανελαστικότητας στα έξοδά του, λόγω του καθεστώτος λειτουργίας του και σε συνδυασμό με τις δυσμενείς εξελίξεις στη χρηματιστηριακή δραστηριότητα, ο κύκλος εργασιών του έχει σταδιακά μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και παρουσιάζει συνεχόμενες ζημίες στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι απαιτείται ένα υγιές και εύρωστο χρηματιστήριο, για τη μελλοντική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω της αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και για την προώθηση επενδύσεων, όπως η αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, ώστε η Κύπρος να καταστεί ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν θα απαιτήσει ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου τα επόμενα χρόνια, ενδεχόμενο που θα επιβάρυνε τον φορολογούμενο.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποτελεί την πλέον εφικτή και συμφέρουσα για την Κυπριακή Δημοκρατία στρατηγική επιλογή και το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα από την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.