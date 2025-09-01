Έπιασε δουλειά η Eurobank- To νέο κεντρικό κτίριο διοίκησης (φωτο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Από την πρώτη κιόλας μέρα της συγχώνευσης ξεκίνησαν οι αλλαγές στις ταμπέλες

Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Κύπρου λειτουργούν από σήμερα ως μια ενιαία τράπεζα, σηματοδοτώντας μια ιστορική συγχώνευση στον τραπεζικό τομέα.

Από την πρώτη κιόλας μέρα της συγχώνευσης ξεκίνησαν οι αλλαγές στις ταμπέλες, με το αρχικό πλάνο να είναι 2-3 σε κάθε πόλη και μέσα σε διάστημα ενός με ενάμιση μήνα θα αλλάξουν οι εξωτερικές ταμπέλες σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας. Άμεσα αλλάζουν και τα επιστολόχαρτα και έγγραφα της τράπεζας. Όσον αφορά τις αλλαγές στα εσωτερικά των καταστημάτων, θα πάρουν περισσότερο χρόνο.

Αναφορικά με τις εφαρμογές στα κινητά, οι αλλαγές θα γίνουν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν οι αριθμοί λογαριασμών και IBAN.

Στόχος της τράπεζας είναι να μην διαταραχθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία τίθεται ως βασική προτεραιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Λούης, σημείωσε ότι «αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί έναν ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και για όλους εμάς στον Όμιλο. Η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική». 

«Με ενισχυμένη παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες ασφαλείς λύσεις στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η νέα Eurobank Ltd δεν είναι απλώς μια αλλαγή επωνυμίας. Είναι η έκφραση ενός κοινού οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρόοδο και ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση. Δεν δημιουργούμε μόνο τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά και έναν ισχυρό πυλώνα για την ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο και σε γέφυρα οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής», τόνισε.

«Προτεραιότητά μας», επεσήμανε, «παραμένει η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, των συνεργατών μας και της κοινωνίας που μας εμπιστεύεται διαχρονικά».

 

 

