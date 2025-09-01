Eurostat: Στο 5% αυξήθηκε η ανεργία τον Ιούλιο στην Κύπρο

Στο 5% αυξήθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025, από 4,7% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Το ποσοστό του εποχικά προσαρμοσμένου ποσοστού ανεργίας στην Κύπρο βρίσκεται χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά σε ευρωζώνη και ΕΕ.

Στην ευρωζώνη, τον Ιούλιο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,2% από 6,3% τον Ιούνιο του 2025 και από 6,4% τον Ιούλιοτου 2024. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ μειώθηκε στο 5,9% από 6% τον Ιούνιο του 2025.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,025 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,805 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Ιούλιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 165 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 170 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η ανεργία μειώθηκε κατά 105 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 161 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία στους νέους

Τον Ιούλιο 2025, 2,8 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,2 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,4% στην ΕΕ, μειωμένο από 14,8% τον Ιούνιο 2025, και 13,9% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο από 14,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 81.000 στην ΕΕ και κατά 64.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 189.000 στην ΕΕ και κατά 155.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Ιούλιο 2025, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 6% στην ΕΕ, μειωμένο από 6,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 5,8%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 6,4%, μειωμένο από 6,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 6,1%, μειωμένο από 6,2% τον Ιούνιο 2025.