Μέρα πρώτη για τη Eurobank Limited- Πού αλλάζουν ταμπέλες μέχρι το τέλος εβδομάδας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αλλάξουν οι εξωτερικές ταμπέλες σε ακόμη τέσσερα καταστήματα, ένα στη Λάρνακα, ένα στην Αμμόχωστο και δύο στη Λεμεσό

Ως μια ενιαία τράπεζα λειτουργούν από χθες Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Κύπρου, με τις αλλαγές στις ταμπέλες να ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας μέρα. Ήδη το κεντρικό κτήριο διοίκησης της τράπεζας, στην είσοδο της Λευκωσίας, φ...

Ελληνική ΤράπεζατράπεζεςEUROBANK

