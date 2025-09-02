Τρέχει να προλάβει παράλυση οικονομίας ο Γιάννης Παναγιώτου- Κατεβάζουν τους διακόπτες, ανεβαίνει η ένταση για ΑΤΑ

Ο Σεπτέμβριος μπήκε καυτός στο μέτωπο των εργασιακών, με την αδυναμία κατάληξης σε συμφωνία για την ΑΤΑ να θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη. Η αναμενόμενη απόφαση των συντεχνιών να προχωρήσουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε τρίωρη στάση εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας διεκδικώντας πλήρη απόδοση της ΑΤΑ ενεργοποιεί έναν νέο κύκλο επαφών του υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου για να κλείσει η διαφορά. Το αποτέλεσμα αβέβαιο καθώς καμία πρόταση δεν στάθηκε ικανή μέχρι στιγμής να σπάσει το αδιέξοδο.

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για να κλείσει τις διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και δεν κηρύσσει αδιέξοδο, συνεχίζοντας τη διαμεσολαβητική του προσπάθεια με χρονικό ορίζοντα τη στάση εργασίας και στόχο την αποτροπή της.

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει αφοσιωμένο στη μεσολαβητική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκλίσεων και για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το μέλλον της ΑΤΑ, η οποία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων», αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας που κυκλοφόρησε μετά το πέρας της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης στην οποία αποφασίστηκε η πραγματοποίηση παγκύπριαςτρίωρης στάσης εργασίας.

«Παρά τις δυσκολίες και παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί, για τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και την επιβεβαίωση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας», τονίζεται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με το υπουργείο, πραγματοποιούνται επαφές και προγραμματίζονται συναντήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου με τις δύο πλευρές, που αναμένεται να επιδείξουν συλλογική υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας.

Η απόφαση των συντεχνιών

Στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο οίκημα της ΠΕΟ, οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11π.μ. μέχρι τις 2μ.μ. την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους για περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων εάν και εφόσον χρειαστεί.

Η αρχική απόφαση των συντεχνιών ήταν η στάση εργασίας να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου από τις 7π.μ, μέχρι τις 10 π.μ., ωστόσο, μετά από συζήτηση όλων των συντεχνιών αποφασίστηκε ότι η καλύτερη μέρα και ώρα είναι η 11η Σεπτεμβρίου μεταξύ 11π.μ. και 2μ.μ.

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστεί το σύνολο της οικονομίας, καθώς σε αυτή συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν όλους τους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθούν επαρχιακές συγκεντρώσεις. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε ότι «το συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας, για ακόμα μια φορά, έχει επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα των εργαζομένων να δώσουμε τη μάχη για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, γιατί αυτό το οποίο ακούμε τους τελευταίους μήνες μέσα από τον διάλογο είναι μία ακόμα προσπάθεια να αλλάξει η φιλοσοφία της ΑΤΑ, να αποδομηθεί ο ρόλος και ο στόχος της ΑΤΑ, που είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών και σταδιακά να πάμε στην κατάργηση του θεσμού».

Σύμφωνα με τον γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, το συνδικαλιστικό κίνημα, συντεταγμένα και ενωμένο, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εργαζόμενους για συσπείρωση και συμπόρευση σε αυτή την προσπάθεια.

«Παράλληλα, καλεί τον εργοδοτικό κόσμο και την κυβέρνηση να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές παράμετροι που συνθέτουν τις συλλογικές συμβάσεις τυγχάνουν σεβασμού και αξιοποίησης».

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έκαναν λόγο για «απόλυτη συνταύτιση» της προσέγγισης της κυβέρνησης με την «εκτός πλαισίου» θέση που τίθεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις γεγονός που, όπως υποστήριξαν, επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Σε δηλώσεις της στον «Π», η κ. Χαραλάμπους κληθείσα να απαντήσει εάν θα προσέλθουν σε νέες συναντήσεις απάντησε: «Δεν αρνούμαστε να συναντηθούμε όχι όμως για να αναλωνόμαστε στα ίδια. Όσο δεν ξεκαθαρίζει το πλαίσιο και αφήνει ανοιχτά τα θέματα που θέτουν οι εργοδότες που είναι εκτός φιλοσοφίας ΑΤΑ δεν θα προχωρήσει το θέμα», τόνισε.

Πιάνει δουλειά οργανωτική επιτροπή

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, δήλωσε στον «Π» ότι «πιάνει δουλειά τεχνική οργανωτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από συντεχνιακούς για να διευθετηθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα προκειμένου η στάση εργασίας να είναι όσο πιο πετυχημένη γίνεται και να σταλεί το μήνυμα, τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς την κυβέρνηση και την κοινωνία, ότι το θέμα της ΑΤΑ είναι προπύργιο και θα το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Καταδικάζουν ΟΕΒ, ΚΕΒΕ

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους για την εξέλιξη και τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, τέτοιες κινήσεις δεν είναι μόνο αδιέξοδες, αλλά και επικίνδυνες για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

«Την ώρα που επιχειρήσεις και κοινωνία παλεύουν να διατηρήσουν σταθερότητα και να χτίσουν προοπτικές ανάπτυξης, η επιλογή της αχρείαστης σύγκρουσης τορπιλίζει την παραγωγικότητα, αποθαρρύνει επενδύσεις και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία της χώρας μας», τονίζει το ΚΕΒΕ. «Η προσφυγή σε απεργίες αντί σε ειλικρινή διάλογο αποτελεί ένδειξη ανευθυνότητας», τονίζει, με το Επιμελητήριο να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι δυστυχώς δυσβάσταχτες, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά που θα βρεθούν αντιμέτωπα με επιπλέον πιέσεις.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η επιλογή αυτή συνιστά ξεκάθαρα εκβιαστική τακτική, η οποία όχι μόνο δεν συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων, αλλά οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε αδιέξοδο. Πλήττει δε, επισημαίνει, και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στέλνει αρνητικά μηνύματα στους επενδυτές και στους διεθνείς μας εταίρους.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των συντεχνιών να προσφύγουν σε απεργιακά μέτρα σε σχέση με την ΑΤΑ και απογοήτευση γιατί, όπως υποστηρίζει, τα μέτρα λαμβάνονται κατά παράβαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Η ΟΕΒ παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών που μαζί με τις συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας υπέγραψε το 2017 και το 2023, για αναζήτηση και διαμόρφωση «μόνιμης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ…», που για να είναι συμφωνία θα πρέπει το περιεχόμενό της να είναι ελεύθερα αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.