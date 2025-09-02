Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στη Σαουδική Αραβία η Υφυπουργός Ναυτιλίας για συνέδριο και επαφές

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Σαουδάραβα Υπουργό Μεταφορών, καθώς και σειρά επαφών με εκπροσώπους ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών του κλάδου, με έδρα τη Σαουδική Αραβία

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, μεταβαίνει την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Jasser, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο Συνέδριο «2nd Edition of Sustainable Maritime Industry Conference», στην Τζέντα, στις 3-4 Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υφυπουργός Ναυτιλίας θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Σαουδάραβα Υπουργό Μεταφορών, καθώς και σειρά επαφών με εκπροσώπους ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών του κλάδου, με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Η κ. Χατζημανώλη θα αξιοποιήσει τις επαφές της για την προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας, καθώς και για τη διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ναυτιλίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΥφυπουργείο Ναυτιλίας

