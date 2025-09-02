Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Η Fed να παραμείνει ανεξάρτητη αλλά έκανε λάθη

Υπεραμύνθηκε της απόφασης του Προέδρου Τραμπ να αποπέμψει την Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed για φερόμενη απάτη που συνδέεται με στεγαστικά δάνεια

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) είναι και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, υπογραμμίζοντας όμως πως «έχει κάνει πολλά λάθη», ενώ υπεραμύνθηκε της απόφασης του Προέδρου Τραμπ να αποπέμψει την Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed για φερόμενη απάτη που συνδέεται με στεγαστικά δάνεια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνει εδώ και μήνες τη Fed και προσωπικά τον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν προχωρεί σε μείωση επιτοκίων.

Πρόσφατα μάλιστα ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάουελ με αφορμή μια δαπανηρή ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

«H Fed θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Fed είναι ανεξάρτητη. Αλλά πιστεύω επίσης πως έχει κάνει πολλά λάθη», είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ, σε δημοσιογράφους, σε προάστιο της Ουάσινγκτον.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε, επίσης, ότι δεν ανησυχεί για τη θέση του δολαρίου σε σύγκριση με το ευρώ, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι αναμενόμενα ισχυρό λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής επέκτασης στην Ευρώπη. «Με ηγέτιδα δύναμη τη Γερμανία, η Ευρώπη έχει μια μεγάλη δημοσιονομική επέκταση», συμπλήρωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

