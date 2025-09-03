Σταθεροποιητικές τάσεις την Τετάρτη στο ΧΑΚ

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 293,34 μονάδες, παρουσιάζοντας αμελητέα αύξηση 0,06%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,16 μονάδες, με άνοδο επίσης 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €340.562.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε μόνο η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,18%. Πτώση σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,21%, τα Ξενοδοχεία κατά 2,24% και οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,29%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €169.130 (τιμή κλεισίματος €7,56 – άνοδος 1,07%), της Atlantic Insurance με €68.829 (τιμή κλεισίματος €2,60 – πτώση 2,99%), της Δήμητρα Επενδυτική με €35.564 (τιμή κλεισίματος €1,71 - πτώση 0,29%), η μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €20.856 (τιμή κλεισίματος €1,41 – χωρίς μεταβολή) και της Logicom με €11.976 (τιμή κλεισίματος €4,54 ευρώ - πτώση 0,44%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 126.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε πως το Συμβούλιό του, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Αυγούστου 2025: Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Αναφέρει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο του ΧΑΚ σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε. ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Αυγούστου 2025.

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με την εκκρεμούσα συνεχή της υποχρέωση που αφορά τη διατήρηση υπηρεσιών Συμβούλου Εισαγωγής, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο του, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου 2025: Rianeson Investments Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, Globalwealth Group Plc και A.J. Green Shell Plc (μη υποβολή ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο του, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας iDNA Genomics Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, αποφάσισε όπως οι μετοχές της εταιρείας παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών λόγω της «Ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα», ως εγείρεται στην Ανεξάρτητη Έκθεση Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστήριου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε), προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς κι’ αφού μελέτησε το περιεχόμενο της ανεξάρτητης Έκθεσης των Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

Προσθέτει ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τις μετοχές του εκδότη, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες του εκδότη, θα έχουν εκλείψει.

Τέλος, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε την απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Louis Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου 2025.

Προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025) ή μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης εκ μέρους της εταιρείας αναφορικά με εξελίξεις σε σχέση με τη σκοπούμενη αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιρειών Louis.

Πηγή: ΚΥΠΕ