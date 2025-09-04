Τον προϋπολογισμό ΕΕ και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο συζήτησαν ΥΠΟΙΚ και Επίτροπος Serafin

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενίσχυση της στήριξης προς την Κύπρο για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων, συζήτησαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Ευρωπαίος Επίτροπος σε θέματα Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης Piotr Serafin.

Ο κ. Serafin, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο, και ο κ. Κεραυνός συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικών Πλαίσιο 2028-2034 καθώς και τις εντατικές προετοιμασίες για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κεραυνός είπε πως η επίσκεψη αυτή "πραγματοποιείται σε μια πολύ κομβική περίοδο που σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το νέο επταετές προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, καθώς και τις εντατικές προετοιμασίες για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, αρχές του 2026».

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε πως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτυπώνει τις πολιτικές και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία και επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και το μέλλον όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, είπε, προβλέπει ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Στρατηγική έμφαση, συνέχισε, δίνεται σε νέες προτεραιότητες, όπως είναι η άμυνα, η ασφάλεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, η ψηφιοποίηση μεταφορών και ενέργειας, η στήριξη της Ουκρανίας και άλλων τρίτων χωρών.

Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Κεραυνός, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συνεχίζει να ενδυναμώνει υφιστάμενες επενδυτικές πολιτικές, όπως είναι η Πολιτική Συνοχής, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Με τον Επίτροπο είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, φιλική και ουσιαστική συζήτηση. Ανταλλάξαμε απόψεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το συνολικό ύψος, τη νέα απλοποιημένη δομή, το σύστημα διακυβέρνησης και το πλαίσιο λήψης αποφάσεων καθώς και τον μηχανισμό χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που αφορά τόσο στο υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων όσο και σε νέους, ιδίους πόρους που προτείνονται με τη νέα πρόταση του MFF (Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου)», ανέφερε.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως η Κύπρος επιδιώκει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που να είναι ταυτόχρονα ευέλικτο, βιώσιμο, αντανακλώντας τις οικονομικές πραγματικότητες των κρατών μελών.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν μικρά και νησιωτικά κράτη- μέλη, όπως η χώρα μας, ώστε η κατανομή των πόρων να είναι δίκαιη, ισόρροπη και αποτελεσματική», είπε.

Ο Μάκης Κεραυνός επεσήμανε πως η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου από την Κύπρο αποτελεί για τη χώρα τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. «Θα εργαστούμε με πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας με στόχο τη συναίνεση των κρατών-μελών και την προώθηση των κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσα τον Επίτροπο ότι όλοι οι μηχανισμοί για την επιτυχή ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα», είπε.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Επίτροπο για την επίσκεψή του και επεσήμανε τη στενή συνεργασία που θα έχουν τους επόμενους μήνες.

Σε δηλώσεις του ο κ. Serafin ανέφερε πως αυτή είνια η πρώτη του επίσκεψη μετά την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής, τον Ιούλιο, για το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. "Αποφάσισα να έρθω εδώ, στην Κύπρο, και ο λόγος είναι πολύ απλός και προφανής: η Λευκωσία πρόκειται να βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής στις αρχές του 2026, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», είπε.

Πρόσθεσε πως η Κύπρος θα διαμορφώσει την ατζέντα, κάτι που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη, «την οποία είμαι βέβαιος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταφέρει να εκπληρώσει».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε στη συνέχεια πως ο ρόλος της Επιτροπής είναι να παρέχει στήριξη, «και ήρθα εδώ για να προσφέρω τις υπηρεσίες μας τόσο στη διαδικασία προετοιμασίας της Προεδρίας, όσο και κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που θα ασκείτε τα καθήκοντά σας».

Σημείωσε πως πρόκειται για μια ευκαιρία να συζητήσουν για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο.

«Ζούμε σε ιδιαίτερα ταραγμένες εποχές και είναι ξεκάθαρο ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχείς μεταβολές του κόσμου γύρω μας. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε νέα γεγονότα – είτε αυτά έχουν γεωπολιτική διάσταση είτε σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», είπε.

Πρόσθεσε πως «πρέπει να διαθέτουμε καλύτερα εργαλεία και είναι σαφές ότι το βασικό θέμα του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα είναι η κυριαρχία της Ευρώπης».

Ο κ. Serafin είπε πως η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της – ακόμη και στρατιωτικά – και να μπορεί επίσης να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα.

«Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε με τον κύριο Υπουργό και την πρόταση της Επιτροπής για τουλάχιστον διπλασιασμό της στήριξης προς την Κύπρο για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων», είπε.

Κατόπιν, ο κ. Serafin ανέφερε πως σήμερα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Προεδρεύουσας, όσο και για την πρόθεση του Υπουργού – και συνολικά της Κυβέρνησης – να διαδραματίσουν τον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, συνέχισε, είχαν και την ευκαιρία να μιλήσουν για τα συγκεκριμένα συμφέροντα της Κύπρου. «Η Κύπρος είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος-μέλος με τις δικές της προτεραιότητες και προσδοκίες. Η σημερινή συνάντηση ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε γι’ αυτά», είπε.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχο διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι η Επιτροπή θα παραμείνει στη διάθεσή της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην πορεία της προετοιμασίας για την Προεδρία, η οποία, όπως πολύ συχνά λέγεται, είναι πιο απαιτητική και αγχωτική από την ίδια την Προεδρία.

Σε ερώτηση για τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει ξεκινήσει έρευνα για το έργο GSI Interconnector, ο κ. Serafin είπε: «Δεν είμαι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και οφείλω να σας πω ότι, όσον αφορά τον θεσμικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), πρόκειται για πλήρως ανεξάρτητο όργανο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ούτε το δικαίωμα να σχολιάζει τις έρευνες που διεξάγονται από την EPPO», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως αυτό που μπορεί να σας πει είναι ότι το γεγονός πως υπάρχει η EPPO, είναι από μόνο του σημαντικό. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειες της Εισαγγελίας και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν θεσμοί όπως η EPPO, η OLAF και τα υπόλοιπα στοιχεία της αρχιτεκτονικής καταπολέμησης της απάτης που έχουμε δημιουργήσει. Γιατί είναι καθήκον μας να διασφαλίζουμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους ότι τα χρήματά τους δαπανώνται σωστά», είπε.

Σε ερώτηση εάν έχει οποιαδήποτε ανησυχία για το έργο GSI, απάντησε πως δεν είναι ενήμερος για οποιαδήποτε ανησυχία.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Κεραυνός ερωτηθείς αν νιώθει δικαιωμένος από τις εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς είχε εκφράσει από νωρίς ανησυχίες για τη βιωιμότητα του έργου, είπε πως όσα έπρεπε να λεχθούν μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα έχουν λεχθεί.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Αθήνα, είπε: «Ξέρετε καμιά αντίδραση που δεν προκαλεί αντιδράσεις;».

Πηγή: ΚΥΠΕ