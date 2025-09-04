Από 3 Νοεμβρίου ενοποιημένος κατάλογος δικαιωμάτων και χρεώσεων Eurobank

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε ισχύ τίθεται από τις 3 Νοεμβρίου 2025 ενοποιημένος (νέος) κατάλογος δικαιωμάτων και χρεώσεων, ο οποίος είναι ήδη διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της τράπεζας

Όπως ενημέρωσε η τράπεζα τους πελάτες της, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Eurobank και της Ελληνικής Τράπεζας  διεκπεραιώνονται χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, και με ημερομηνία αξίας της ίδιας ημέρας, εφόσον οι σχετικές εντολές αποστέλλονται πριν από τα προκαθορισμένα χρονικά όρια (cut-off times). Οι μεταφορές θα εκτελούνται μέσω της καταλληλότερης μεθόδου αποστολής (SEPA ή SWIFT).

Επιπλέον, για πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες, δεν θα εφαρμόζεται χρέωση τήρησης λογαριασμού στους λογαριασμούς που διατηρούν στην Eurobank Cyprus και η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται μία μόνο φορά, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των στοιχείων για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

Επιπρόσθετα, στις 3 Νοεμβρίου 2025, θα τεθεί σε ισχύ ενοποιημένος (νέος) κατάλογος δικαιωμάτων και χρεώσεων, ο οποίος είναι ήδη διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της τράπεζας.

 

 

 

 

 

