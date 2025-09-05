Ομαλά η ενοποίηση Eurobank Κύπρου, Ελληνικής- Νέα ιστοσελίδα και ενημέρωση σε πελάτες

Ομαλά εξελίσσεται η ενοποίηση της Eurobank Kύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, με το λογότυπο της νέας τράπεζας να κοσμεί πλέον περισσότερα καταστήματα.

Παρά το δύσκολο εγχείρημα, όλα γίνονται με βάση τους προγραμματισμούς που τέθηκαν.

Ήδη, η ιστοσελίδα της τράπεζας έχει αλλάξει αλλά και το λογότυπο, αντικατοπτρίζοντας τη νέα εταιρική ταυτότητα του ομίλου ενώ τις επόμενες μέρες θα αλλάξουν και οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου είναι γεγονός, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της Eurobank, της νέας μας τράπεζας. Μαζί, διαμορφώνουμε μια πιο δυναμική και σύγχρονη τραπεζική εμπειρία. Η μετάβαση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί με τον πιο ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο. Είτε ήσασταν πελάτης της Ελληνικής Τράπεζας, είτε της Eurobank Κύπρου, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σας από αυτή τη σελίδα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της νέας τράπεζας

«Θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε αλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στο 8000 9999 (από Κύπρο) / +357 22500500 (από εξωτερικό), με τον Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@eurobank.com.cy ή contact@hellenicbank.com», ενημερώνει η τράπεζα.

«Mέσα από αυτή τη συγχώνευση φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την αξία που σας προσφέρουμε, δημιουργώντας έναν από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Συνδυάζοντας την τοπική εμπειρία με τη διεθνή τεχνογνωσία θα είμαστε δίπλα σας παρέχοντας αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία», επισημαίνεται.

«Τα συμπληρωματικά επιχειρηματικά μας μοντέλα και το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ευρύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, αναβαθμισμένη εμπειρία για εσάς, καινοτόμες λύσεις και αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να καλύπτουμε κάθε προσωπική ή επιχειρηματική σας ανάγκη και να διαμορφώνουμε έναν ακόμη πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό οργανισμό, έτοιμο για το μέλλον», αναφέρει η τράπεζα.

Οι πελάτες δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι

Προς το παρόν δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο και το ωράριο εξυπηρέτησης στα καταστήματα.

Οι αριθμοί λογαριασμών παραμένουν οι ίδιοι. Για οποιαδήποτε αλλαγή σε μεταγενέστερο χρόνο οι πελάτες θα ενημερωθούν αναλόγως.

Το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών παραμένει σε ισχύ.

Σε σχέση με τα ψηφιακά κανάλια, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή και ο τρόπος πρόσβασης στις υπηρεσίες θα παραμείνει ο ίδιος. «Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς προς το παρόν», σημειώνει η τράπεζα.

Όσον αφορά τις εφαρμογές στα κινητά, σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, οι αλλαγές θα γίνουν απευθείας χωρίς να χρειαστεί να κάνουν κάτι οι πελάτες.

Όπως ενημέρωσε η τράπεζα τους πελάτες της, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Eurobank και της Ελληνικής Τράπεζας διεκπεραιώνονται χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος, και με ημερομηνία αξίας της ίδιας ημέρας, εφόσον οι σχετικές εντολές αποστέλλονται πριν από τα προκαθορισμένα χρονικά όρια (cut-off times). Οι μεταφορές θα εκτελούνται μέσω της καταλληλότερης μεθόδου αποστολής (SEPA ή SWIFT).

Επιπλέον, για πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες, δεν θα εφαρμόζεται χρέωση τήρησης λογαριασμού στους λογαριασμούς που διατηρούν στην Eurobank Cyprus και η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται μία μόνο φορά, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των στοιχείων για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

Επιπρόσθετα, στις 3 Νοεμβρίου 2025, θα τεθεί σε ισχύ ενοποιημένος (νέος) κατάλογος δικαιωμάτων και χρεώσεων, ο οποίος είναι ήδη διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της τράπεζας.

Συνεχίζεται η αλλαγή στις ταμπέλες

Το πρόγραμμα αλλαγής στις ταμπέλες συνεχίζεται και έχουν αλλάξει πρόσφατα στη λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό και σε ένα κατάστημα στη Λάρνακα.

Τον επόμενο ενάμιση μήνα, περίπου, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αλλαγών στις εξωτερικές ταμπέλες παγκύπρια. Ο στόχος που τίθεται είναι οι αλλαγές να γίνονται σε 3-4 καταστήματα ανά εβδομάδα.