Εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις Χατζηπαντέλα σε Επιτροπές Περιβάλλοντος και Οικονομικών του ΕΚ

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια σημαντική έκθεση για την Κύπρο, αφού σε αυτήν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα και ξηρασία.

Ο κ. Χατζηπαντέλα εξέφρασε ικανοποίηση για την υπερψήφιση της Έκθεσης, αναδεικνύοντας σε δηλώσεις του ότι «η υπερψήφιση της αποδεικνύει τη βούληση της Ευρώπης να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση, στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία των πολιτών της».

Η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των κρατών μελών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κ. Χατζηπαντέλα πρότεινε αύξηση κατά 15% των κονδυλίων για το πρόγραμμα RescEU, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ετοιμότητα και την προληπτική δράση της Ε.Ε. απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ακόμα, η Έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των καταναλωτών, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολιτών, με πολιτικές και επενδύσεις που συμβάλλουν στην ασφάλεια και ευημερία όλων των Ευρωπαίων. Eπίσης, αναδεικνύεται ο παγκόσμιος ρόλος της Ε.Ε. στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, τον περιορισμό της ρύπανσης, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών.

Έγκριση εισηγήσεων στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικής Πολιτικής

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, πέτυχε την έγκριση των εισηγήσεών του και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικής Πολιτικής για τον προϋπολογισμό 2026.

Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

αυξήσεις δαπανών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρομεσαίες,

αύξηση της χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς,

ενίσχυση των πόρων για τον συντονισμό και την εποπτεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.