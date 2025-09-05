Μειώσεις επιτοκίων της Fed Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο αναμένει η BofA

Συνολικά δύο μειώσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης, την κάθε μια, αναμένει από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, η Bank of America (BofA) Global Research μετά από την ήπια έκθεση για τον τομέα της απασχόλησης στις ΗΠΑ.

Η BofA ήταν η μόνη χρηματιστηριακή εταιρεία της Wall Street, η οποία προηγουμένως δεν ανέμενε περικοπές επιτοκίων για φέτος. Για το 2026, η BofA προβλέπει επιπλέον 75 μονάδες βάσης χαλάρωση.

Τα στοιχεία της Παρασκευής κατέδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ εξασθένησε απότομα τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχεδόν υψηλό τεσσάρων ετών, στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη μιας υποτονικής αγοράς εργασίας και ενισχύοντας την υπόθεση για μείωση των επιτοκίων αυτόν τον μήνα.

«Η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου θα πρέπει να εδραιώσει μια αλλαγή στη σκέψη της Fed, από την ανησυχία για τον πληθωρισμό στην επικέντρωση στην αδυναμία της αγοράς εργασίας», αναφέρουν οι οικονομολόγοι της BofA σε σημείωμα τους.

Ωστόσο, η BofA προειδοποίησε ότι εάν η αγορά εργασίας εξασθενήσει σημαντικά περαιτέρω, η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο και «πιθανώς περισσότερο» τον επόμενο χρόνο.

Η Morgan Stanley, η οποία αναμένει επί του παρόντος 50 μονάδων βάσης μείωση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, επανέλαβε μια παρόμοια άποψη: «Για την Fed, αυτό πιθανώς ευθυγραμμίζεται με μια μείωση 25 μονάδων βάσης, αλλά αυξάνει τους κινδύνους προς την κατεύθυνση των 75 μονάδων βάσης μείωση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους».

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι ήταν δυνατή μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει μια απειλή.

«Η μετατόπιση της άποψής μας οφείλεται τόσο στα πιο χαλαρά στοιχεία για την εργασία όσο και στην αντίδραση του Πάουελ, όπως κατέδειξε στην αίθουσα Jackson Hole», προσθέτει η BofA.

Αρκετές μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Citigroup, αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ