Ρεκόρ στην επιβατική κίνηση- Διακινήθηκαν 1,8 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο

Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνεται η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, με την επιβατική κίνηση τον Αύγουστο να φθάνει το 1,8 εκατ. από 1,6 εκατ. τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Hermes Airports, η αεροπορική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια ξεπερνά για πέμπτο συνεχή μήνα το 1 εκατ.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η επιβατική κίνηση ανήλθε στο 1,3 εκατ. από 1,2 εκατ. πέρσι και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 501,1 χιλ. από 439,9 χιλ.

Τον Αύγουστο του 2019, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Λάρνακας διαμορφώθηκε στο 1,1 εκατ. και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 376,1 χιλ.

Το οκτάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση φθάνει τα 9,2 εκατ. επιβάτες εκ των οποίων τα 6,6 εκατ. αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας και τα 2,5 εκατ. το αεροδρόμιο Πάφου.

Σημειώνεται ότι ο όγκος επιβατών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε την καλύτερη διαχρονικά επίδοση, με αύξηση στη διακίνηση επιβατών της τάξης του 5,6% σε σύγκριση με το 2023, και αύξηση της τάξης του 9,1%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 προ πανδημίας φθάνοντας στο ρεκόρ των 12,3 εκατομμυρίων επιβατών.

Σε εξέλιξη επέκταση αεροδρομίων

Όπως ανακοινώθηκε αρχές Ιουνίου, ξεκίνησαν από τον Μάρτιο οι εργασίες για τη Β’ φάση ανάπτυξης των κυπριακών αεροδρομίων, με το συνολικό κόστος να φθάνει τα €170 εκατ.

Ο θεμέλιος λίθος για τη Β’ Φάση ανάπτυξης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου κατατέθηκε, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε η Hermes Airports, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας τα έργα θα έχουν συνολικό εμβαδόν περί τα 20.000 τ.μ. και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέας πτέρυγας με πύλες αναχωρήσεων και αφίξεων η οποία θα συνδεθεί με το κυρίως κτήριο, την προσθήκη επιπλέον ιμάντων παραλαβής αποσκευών, νέο χώρο διεκπεραίωσης διαβατηριακών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας, επέκταση της εμπορικής περιοχής, καθώς και αύξηση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου, θα υλοποιηθούν έργα τα οποία αυξάνουν κατά περίπου 30% τη χωρητικότητα του τερματικού του αεροδρομίου, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επιβατών και την αποδοτικότητα των ελέγχων και των διαδικασιών. Παράλληλα, θα επεκταθεί ο νότιος παράλληλος τροχόδρομος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία του αεροδρομίου.

Με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης, η χωρητικότητα του αεροδρομίου Λάρνακας θα φθάσει τα 12,4 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, ενώ του αεροδρομίου Πάφου τα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 30 μήνες στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και σε 27 μήνες στο αεροδρόμιο της Πάφου.