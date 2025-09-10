Άνω των 50 πτήσεων επηρεάζονται από παναπεργία

Πέραν των 50 πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αναμένεται να επηρεαστούν από την τρίωρη παναπεργία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ξεπερνούν τις 15 χιλιάδες οι επηρεαζόμενοι επιβάτες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Hermes Airports στο ΚΥΠΕ

Εκπρόσωπος της Hermes Airports ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου».

«Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζονται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000», είπε.

Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε «είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και στη συνέχεια οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες».

Οι επιβάτες «προτρέπονται να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Hermes Airports «μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com), την οποία το κοινό καλείται να επισκέπτεται ώστε να πληροφορηθεί σχετικά».

Πηγή: ΚΥΠΕ