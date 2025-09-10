Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Άνω των 50 πτήσεων επηρεάζονται από παναπεργία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ξεπερνούν τις 15 χιλιάδες οι επηρεαζόμενοι επιβάτες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Hermes Airports

Πέραν των 50 πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου αναμένεται να επηρεαστούν από την τρίωρη παναπεργία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ξεπερνούν τις 15 χιλιάδες οι επηρεαζόμενοι επιβάτες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Hermes Airports στο ΚΥΠΕ

Εκπρόσωπος της Hermes Airports ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου».

«Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζονται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000», είπε.

Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε «είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και στη συνέχεια οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες».

Οι επιβάτες «προτρέπονται να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Hermes Airports «μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com), την οποία το κοινό καλείται να επισκέπτεται ώστε να πληροφορηθεί σχετικά».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑεροδρόμιαΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥαεροδρόμιααεροδρόμιοΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣαεροδρόμια κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited