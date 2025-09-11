Χωρίς μεταβολή έκλεισε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη

Αμετάβλητο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη συνεδρία στις 291,55 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε οριακή άνοδο 0,03%, κλείνοντας στις 177,23 μονάδες. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε € 129.874.

Σημειώνεται ότι λόγω της Παγκύπριας Πανσυνδικαλιστικής τρίωρης στάσης εργασίας του ΧΑΚ, τα γραφεία του Χρηματιστηρίου ήταν κλειστά μεταξύ 11.00-14.00 για το κοινό, ωστόσο λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας και η χρηματιστηριακή συνάντηση διεξήχθη κανονικά.

Τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία, με πτώση 2,29% και ακολούθησαν οι Επενδυτικές με ζημιές κατά 0,70% και η Κύρια Αγορά με πτώση 0,14%. Κέρδη κατέγραψε μόνο η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,20%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €62.299 (άνοδος 0,27% - τιμή κλεισίματος €7,46), της Demetra Holdings με €38.461 (πτώση 0,59% - τιμή κλεισίματος €1,68), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €13.080 (πτώση 2,03% - τιμή κλεισίματος €1,45), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €4.528 (άνοδος 1,83% - τιμή κλεισίματος €4,40) και της Leptos Calypso Hotels με €3.620, (πτώση 10% - τιμή κλεισίματος €0,18).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 109.

Επίσης του Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 28 Αυγούστου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2025) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις που αφορούν τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Ενοποιημένης Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024 καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ