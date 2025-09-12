Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα €2 εκατ. τα κέρδη της Frou Frou το εξάμηνο 2025

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε κατά €365,3 χιλ. φθάνοντας στα €12,1 εκατ. που αντιστοιχεί με αύξηση 3,11% σε σύγκριση με πέρσι

Χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση διαμορφώθηκαν  τα κέρδη της βιομηχανίας μπισκότων Frou Frou, το εξάμηνο 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα κέρδη του συγκροτήματος για το εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €2 εκατ. από κέρδη €1,95 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Το διοικητικό συμβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Μαΐου 2025 ενέκρινε την καταβολή μερίσματος ύψους €1,6 εκατ. από κέρδη του 2023 και 2024 και ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,71%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των €0,34 στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (2023: €0,29). Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 4 Ιουλίου.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε κατά €365,3 χιλ. φθάνοντας στα €12,1 εκατ. που αντιστοιχεί με αύξηση 3,11% σε σύγκριση με πέρσι.

Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος αυξήθηκε κατά €183,4 χιλ. φθάνοντας στα €4,8 εκατ. που αντιστοιχεί με αύξηση 4,01%.

Τα άλλα έσοδα μειώθηκαν κατά €13,6 χιλ. στις €799,3 χιλ.

Το κέρδος από εργασίες αυξήθηκε κατά €358,7 χιλ.

