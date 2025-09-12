Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε τα επιτόκια καθώς η οικονομία επιβραδύνεται

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μείωσε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο, αλλά προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για οικονομική επιβράδυνση και της ουκρανικής επίθεσης.

Η οικονομία της Ρωσίας επιβραδύνεται ραγδαία, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδεύει προς ύφεση ή στασιμότητα, ύστερα από δύο χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, καθώς η Μόσχα αύξησε τις στρατιωτικές δαπάνες για να χρηματοδοτήσει την πολεμική σύγκρουση της με την Ουκρανία.

Ανακοινώνοντας μείωση του κόστους δανεισμού από 18% σε 17%, η ρωσική Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι η οικονομία «συνεχίζει να επιστρέφει σε μια ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης», αναφερόμενη στην οικονομική επιβράδυνση.

Αναμενόταν από την τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, αλλά ο αναλυτής της BKS, Ilya Fedorov, δήλωσε ότι μια πρόσφατη «εξασθένηση του ρουβλιού» - στο χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον περασμένο Απρίλιο - την ανάγκασε να συγκρατηθεί.

Οι ρωσικές κρατικές δαπάνες έχουν αυξηθεί πέραν των δύο τρίτων από την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης, με τις στρατιωτικές δαπάνες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό βοήθησε τη Μόσχα να διαψεύσει τις προβλέψεις ότι οι κυρώσεις που της επέβαλε η Δύση θα οδηγούσαν σε κατάρρευση την οικονομία της, αλλά οδήγησε σε απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Η τράπεζα μειώνει σταδιακά τα επιτόκια από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών στο οποίο βρέθηκαν, του 21%.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται πάνω από το 8%, περισσότερο από το διπλάσιο του επίσημου στόχου της ρωσικής Κυβέρνησης και η Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να διατηρηθούν κατά τους επόμενους μήνες.

Επίσης, έκανε λόγο για ιδιαίτερη ανησυχία από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης, οι οποίες έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η συνολική οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 1,1%, σε ετήσια βάση, το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με ανάπτυξη πέραν του 4% το 2024.

Οι επιχειρήσεις ζητούν εδώ και μήνες από την Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια δανεισμού, τα οποία, όπως αναφέρει η τράπεζα, παρακωλύουν την οικονομία και εμποδίζουν τις επενδύσεις.

Τα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας έχουν επίσης υποστεί πίεση από τις μεγάλες δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ρωσική οικονομία.

Η Κυβέρνηση κατέγραψε έλλειμμα περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων - που ισοδυναμεί με 2% του ΑΕΠ - τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, τρεις φορές περισσότερο από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024.

