Αύξηση 2,1% στην απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα

Μικρή αύξηση παρουσιάζει η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 77.314. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 72.275 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στα 5.039.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.208, 11.185 και 5.882 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.600 άτομα (2,1%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 969 άτομα (1,5%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 1.295 άτομα (28,2%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 664 άτομα (-11,6%).

Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών και η αντίστοιχη μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση οφείλεται στην ίδρυση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) από την 1η Ιουλίου 2024, κάτω από την δικαιοδοσία των οποίων έχουν μεταφερθεί οι δραστηριότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 280 άτομα (0,4%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 301 άτομα (5,4%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 77 άτομα (1,6%), ενώ στην Κεντρική Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση απασχόλησης κατά 98 άτομα (-0,1%)