Ο Φρανσουά Ολάν τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος προτείνει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας ως το 2027.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάν, τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στη Γαλλία, ενώ ταυτόχρονα προτείνει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας ως το 2027.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Le Figaro, ο τελευταίος σοσιαλιστής Πρόεδρος που γνώρισε η Γαλλία τονίζει ότι ο νεοδιορισθείς από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, φέρει την ευθύνη να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας πως το Σοσιαλιστικό κόμμα έχει καθοριστικό ρόλο λόγω της κοινοβουλευτικής του δύναμης.

Ζητά φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και μεγαλύτερη συμβολή των επιχειρήσεων στις προσπάθειες για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, καθώς και μέτρα προστασίας για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ απορρίπτει το διπλασιασμό της εισφοράς των ασφαλισμένων στις ιατρικές δαπάνες.

Ακόμη, χαιρετίζει την εγκατάλειψη της πρότασης για την κατάργηση δύο αργιών στη χώρα, αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν αρκεί και προτείνει την αναστολή εφαρμογής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027.

Ο Φρανσουά Ολάν ασκεί, επίσης, έντονη κριτική στον Πρόεδρο Μακρόν, κατηγορώντας τον για απώλεια εσόδων, αδυναμία ελέγχου των κρατικών δαπανών και έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και τα κόμματα.

Τέλος, δηλώνει πως θεωρεί τη διάλυση της Βουλής αδιέξοδη, ενώ απορρίπτει και την ιδέα παραίτησης του Προέδρου Μακρόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

