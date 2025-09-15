Δεν είναι ικανοποιημένο το ΑΚΕΛ από πρόταση φορολογικής μεταρρύθμισης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έχει καταθέσει υπόμνημα με είκοσι συγκεκριμένες προτάσεις και εκφράζοντας διάθεση για συνέχιση του διαλόγου.

Δεν είναι ικανοποιημένο το ΑΚΕΛ από τη πρόταση της Κυβέρνησης για την φορολογική μεταρρύθμιση, δήλωσε απόψε ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει καταθέσει υπόμνημα με είκοσι συγκεκριμένες προτάσεις και εκφράζοντας διάθεση για συνέχιση του διαλόγου. 

«Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόταση που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Μένουν  έξω σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται μέσα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η χρησιμοποίηση της λέξης μεταρρύθμιση ίσως να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν αλλαγές», είπε σε δήλωσή του ο κ. Στεφάνου μετά από την συνάντηση που είχαν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό για το θέμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

«Με τους βασικούς προσανατολισμούς της φορολογικής μεταρρύθμισης δεν είμαστε ικανοποιημένοι», πρόσθεσε.

Θεωρούμε, σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, «ότι δεν στηρίζονται όσο θα έπρεπε να στηριχτούν τα χαμηλομεσαία στρώματα ενώ ευνοούνται τα ψηλά εισοδήματα».

Ο κ. Στεφάνου συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μειώνονται οι έμμεσες φορολογίες, οι οποίες είναι τυφλές και βάζουν ιδιαίτερη πίεση πάνω στα χαμηλομεσαία στρώματα Δεν φορολογείται επαρκώς ο πλούτος και δεν υιοθετείται η φορολόγηση της ψηλής αξίας ακίνητης περιουσίας όπως άλλωστε ήταν και η πρόταση που είχε κάνει η Οικονομική Επιτροπή. Με κάποιο τρόπο αφαιρέθηκε αυτό από μέσα».

«Για σκοπούς δημιουργικής συζήτησης της φορολογικής μεταρρύθμισης το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει υπόμνημα με είκοσι συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες θεωρούμε ότι σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και οι λανθασμένες κατευθύνσεις που έχει μέσα η κυβερνητική πρόταση και παρέχουμε με αυτές τις προτάσεις επαρκή στήριξη στα χαμηλομεσαία στρώματα και την ίδια ώρα διευρύνουμε την φορολογική βάση για να έχει το κράτος τα απαραίτητα μέσα και τους απαραίτητους πόρους να στηρίζει τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και την κοινωνική πολιτική», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «έχουμε εκφράσει την διάθεσή μας να συνεχίσουμε τον διάλογο παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε πολύ να απευθυνθεί στα κόμματα για να συζητήσει και έχει βάλει πολύ στενά χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι αμφίβολο εάν τελικά θα μπορέσουν να πραγματωθούν».

Πηγή: ΚΥΠΕ

