Ο χαμηλότερος από τον Μάρτιο 2021 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021 διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2025 ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), παραμένοντας σταθερός σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ο εναρμονισμένος ΔΤΚ και κατ΄ επέκταση ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2025 κατά 0,8%, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αυξήθηκε κατά 1,2%.

Εξάλλου, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2025 είναι ο χαμηλότερος από τον Αύγουστο του 2021. Τον Αύγουστο του 2020 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ήταν αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -2,9%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (4,9%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (- 7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,0%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (1,8%), Μεταφορές (1,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,2%. Οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,6%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,9%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%).

Εξάλλου, η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με το Αύγουστο 2024, σημειώθηκε στη κατηγορία Ενέργεια (-9,1%) και σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Υπηρεσίες (1,5%).

Πληθωρισμός ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη η Eurostat, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,0% τον Αύγουστο του 2025, σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,4% τον Αύγουστο του 2025, σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%. Αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Τον Αύγουστο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,19 π.μ.).

Πηγή: ΚΥΠΕ