Φορολογική μεταρρύθμιση, ΑΤΑ: Οι ατέρμονες συζητήσεις φρενάρουν πολιτικές αποφάσεις

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η διαρκής διαβούλευση έχει υποκαταστήσει την πολιτική διαδικασία. Η υποβάθμιση του Κοινοβουλίου οδηγεί σε μεταρρυθμιστική αδράνεια

Η κυπριακή Πολιτεία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη συνθήκη: ενώ ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως η φορολογική, θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας, και θεσμοί κοινωνικού συμβιβασμού, όπως η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), επανέρχονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μοιάζει εγκλωβισμένη. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο κοινωνικός διάλογος υποκαθιστά την πολιτική διαδικασία και η μεταρρυθμιστική αδράνεια καθίσταται κυρίαρχο χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης στην Κύπρο. Το ιδιαίτερο πολιτειακό σύστημα της Κύπρου, το οποίο εδράζεται σε ένα Σύνταγμα που είχε διαμορφωθεί υπό άλλες συνθήκες και εξυπηρετούσε διαφορετικούς σκοπούς, έχει ως αποτέλεσμα η Κύπρος να δ...

